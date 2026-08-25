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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران المدني يتابع التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة بمطار القاهرة

الدكتور سامح الحفني
الدكتور سامح الحفني
أ ش أ

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن التطور المتواصل في أنظمة وقدرات منظومة الملاحة الجوية المصرية يسهم في تعزيز قدرتها على إدارة كثافة الحركة الجوية والتعامل مع المتطلبات التشغيلية، مشيرًا إلى أن تشغيل الأنظمة الرادارية الحديثة يمثل إحدى ركائز خطة متكاملة للارتقاء بالقدرات الفنية لمنظومة الملاحة الجوية، وتعزيز مستويات السلامة والأمان ورفع القدرة التشغيلية لمواكبة الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور سامح الحفني برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة، والوقوف ميدانيًا على جاهزيتها وكفاءة تشغيلها ودورها في دعم عمليات المراقبة وإدارة الحركة الجوية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الملاحة الجوية ورفع كفاءة إدارة الحركة بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقباله الكابتن إيهاب محيي، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد من قيادات الشركة والمتخصصين في مجالات المراقبة والملاحة الجوية.

واطلع وزير الطيران المدني على آليات تشغيل المنظومة، وتابع أداء ضباط المراقبة الجوية خلال التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة ترتبط بكفاءة الكوادر المتخصصة وقدرتها على توظيف إمكاناتها في إدارة الحركة الجوية.

وأشاد الحفني بالمستوى المهني الذي أظهره رجال المراقبة الجوية في التعامل مع المنظومة الجديدة ومتابعة الحركة الجوية بكفاءة واحترافية، بما يدعم تأمين المجال الجوي المصري وانسيابية الحركة بمطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى انتظام التشغيل التجريبي للمنظومة دون تسجيل أي تأخيرات ملحوظة.

كما أشار إلى الدور الذي يضطلع به رجال معلومات الطيران وقطاع هندسة النظم الملاحية في ضمان دقة وتدفق البيانات وكفاءة الأنظمة والأجهزة الملاحية، إلى جانب جهود مختلف القطاعات بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مؤكدًا أن كفاءة منظومة الملاحة الجوية تستند إلى التكامل بين مختلف التخصصات والقطاعات الداعمة.

وأكد وزير الطيران المدني أن الاستفادة من التقنيات الحديثة وتنمية العنصر البشري يمثلان محورين أساسيين في مواصلة تطوير منظومة الملاحة الجوية، بما يضمن استدامة كفاءة التشغيل وجاهزية المنظومة وفقًا لمتطلبات النمو المستقبلي.

ولفت الحفني إلى أن الإشادات التي حظيت بها كوادر الملاحة الجوية المصرية من منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» و«اليوروكونترول» و«الإياتا» تعكس ما تتمتع به المنظومة من كوادر مهنية وقدرات فنية متخصصة، مؤكدًا مواصلة تطوير التقنيات الملاحية وتنمية العنصر البشري بما يدعم كفاءة التشغيل ويرتقي بمستويات السلامة والأمان.

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني منظومة الملاحة الجوية المصرية

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