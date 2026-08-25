إعلام فرنسي: مستوطنون إسرائيليون يعتدون على صحفيين من وكالة فرانس برس في الضفة الغربية

تعرض ثلاثة صحفيين من وكالة فرانس برس (AFP) للاعتداء اليوم / الثلاثاء / على أيدي مستوطنين إسرائيليين أثناء تغطيتهم التوترات في الضفة الغربية المحتلة، بقرية جَنّاتة بالقرب من مدينة بيت لحم، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الصحفيين توجهوا إلى القرية للقاء نشطاء إسرائيليين كانوا ينظمون زيارات تضامنية للفلسطينيين الذين يتعرضون لعنف ومضايقات من قبل المستوطنين.

وعقب مشادة بين مستوطنين والنشطاء، أمر جنود إسرائيليون الصحفيين بمغادرة المكان، الذي وصفوه بأنه «منطقة عسكرية مغلقة»، قبل أن تصل مركبتان أخريان تقلان مستوطنين إلى الموقع.

وألقى المستوطنون الحجارة باتجاه الصحفيين والنشطاء، وتمكن أحد صحفيي وكالة فرانس برس من تفادي إحدى الحجارة، لكنه تعرض للضرب بعصا على ذقنه من قبل طفل، ما أدى إلى إصابته بنزيف طفيف.

وأضافت وسائل الإعلام الفرنسية أنه عند عودة الصحفيين إلى مركباتهم، تبين أن السيارتين التابعتين للوكالة تعرضتا أيضًا للاعتداء، حيث تحطمت النوافذ الخلفية وثُقبت الإطارات.