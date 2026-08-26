«أهلاً مدارس» في الغربية.. تخفيضات تصل إلى 35% لتوفير مستلزمات الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً مدارس» بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والاحتياجات الأساسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن المعرض يتيح للأسر شراء احتياجات أبنائها قبل بدء الدراسة وخلالها، مع تخفيضات تتراوح من 15% إلى 35%، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية.

وعقب الافتتاح وقص الشريط، تفقد المحافظ أقسام المعرض، واطلع على ما يضمه من تشكيلة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية والحقائب والأحذية وغيرها من احتياجات الطلاب، مشيدًا بتنوع المعروضات وتوافرها بما يلبي احتياجات مختلف الفئات. كما تابع المحافظ حركة البيع والإقبال على المعرض، مؤكدًا أهمية توفير مستلزمات العام الدراسي بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المحددة داخل المعرض، وعدم السماح بأي زيادة أو مغالاة في الأسعار، مع ضرورة الالتزام بجودة المنتجات المعروضة، موجهًا باستمرار المتابعة والرقابة على المعرض طوال فترة إقامته، لضمان تحقيق الهدف من تنظيمه وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

رفع كفاءة الخدمات

كما شدد محافظ الغربية على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المشاركة في تنظيم المعارض، والتوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في توفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، ويدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

واستمع محافظ الغربية إلى آراء المواطنين خلال تفقده المعرض، حيث أعرب الأهالي عن تقديرهم لما يوفره المعرض من مستلزمات متنوعة بأسعار مخفضة، مؤكدين أهمية استمرار هذه المعارض وإتاحة احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة، بما يساعد الأسر على الاستعداد للعام الدراسي الجديد.