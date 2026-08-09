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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في أول لقاء مع قيادات تعليم بني سويف.. وكيل الوزارة: مصلحة الطالب «أولوياتي».. ومكتبي مفتوح للجميع

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف بمتابعة كافة جوانب العملية التعليمية.
عقد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أول لقاء له مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري الإدارات النوعية،  وموجهي عموم المواد الدراسية،
وذلك في إطار التعارف وبدء العمل المشترك، ومناقشة رؤية العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.
واستهل وكيل الوزارة اللقاء بالترحيب بجميع الحضور، معربًا عن تقديره لما يبذلونه من جهود مخلصة في مختلف مواقع العمل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستقوم على التعاون والتكامل وتوحيد الجهود، وأن نجاح منظومة التعليم لا يتحقق إلا من خلال فريق عمل متكامل يجمعه هدف واحد، هو خدمة الطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.
وأكد الدكتور عصام عبد المهدي أن تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النجاح، مشددًا على أهمية التكامل بين جميع قطاعات المديرية والإدارات التعليمية، وتبادل الرؤى والخبرات، والتعامل السريع والفعال مع التحديات ووضع الحلول المناسبة لها.
 

وشدّد وكيل الوزارة على أن مصلحة الطالب تأتي على رأس أولوياته، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس جميع الجهود والقرارات والإجراءات على تحسين مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.
وأكد الدكتور عصام عبد المهدي أن المعلم يمثل ركيزة أساسية في نجاح وتطوير منظومة التعليم، باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته، مشددًا على أهمية دعم المعلمين وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدهم على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية بكفاءة.

كما أكد أن العمل الميداني أساس النجاح، موضحًا أن المتابعة الحقيقية تبدأ من أرض الواقع، من خلال التواجد داخل المدارس، والوقوف على سير العمل بصورة مباشرة، ورصد الاحتياجات والمشكلات، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
وفي رسالة واضحة لتعزيز التواصل، أكد وكيل الوزارة أن «مكتبي مفتوح للجميع»، داعيًا القيادات والعاملين إلى طرح أفكارهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم بكل شفافية، ومؤكدًا حرصه على الاستماع إلى الجميع وتعزيز التواصل المؤسسي بما يخدم الصالح العام.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نجاح المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع والعمل في إطار من الاحترام والتعاون والالتزام، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء المدارس والإدارات التعليمية، ويحقق المصلحة العامة ومصلحة الطلاب.
كما شدد على أهمية الانضباط في العمل، والالتزام بالمسؤوليات والمهام، والحرص على سرعة الإنجاز، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح إيجابية، والتعامل الجاد مع التحديات، وتحويل الخطط والتوجيهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.
ومن جانبه، رحّب الأستاذ محمد صلاح، وكيل المديرية، بجميع الحضور، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون بمختلف مواقعهم، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين جميع أطراف المنظومة التعليمية.
وأكد وكيل المديرية أن التعاون وتكامل الأدوار وتبادل الخبرات والرؤى تمثل ركائز أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بمستوى الأداء، مشددًا على حرصه على التعاون مع جميع القيادات والعاملين، ودعم كل جهد يستهدف تطوير العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.
جاء ذلك بحضور محمد صلاح، وكيل المديرية، والمهندس كامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني، وأحمد عزت، مدير عام الشؤون التنفيذية، والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وعمر سيد، مدير عام الشؤون التنفيذية . 
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل كفريق واحد، ودعم المعلمين والارتقاء بأدائهم، ومواصلة العمل الميداني، من أجل تطوير منظومة التعليم بمحافظة بني سويف، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط، بما يضع الطالب والمعلم في مقدمة أولويات العمل، ويعزز جودة العملية التعليمية.

بني سويف تعليم بني سويف الفشن

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