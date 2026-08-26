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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ164.5 جنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

سجلت أسعار العملات العربية تراجعًا عامًا أمام الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي، أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرية.

أسعار العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي

جاء الدينار الكويتي، وهو أعلى العملات العربية قيمة، متراجعًا إلى 159.45 جنيه للشراء، مقابل 164.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

وسجل سعر الريال السعودي نحو  13.38 جنيه للشراء مقابل 13.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وانخفض الدرهم الإماراتي ليصل سعر الشراء إلى 13.70 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.74 جنيه.

سعر الريال القطري

تراجع الريال القطري ليسجل 12.78 جنيه للشراء، مقابل 13.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

سجل الدينار البحريني تراجعًا إلى 131.50 جنيه للشراء، مقابل 133.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

سجل الدينار الأردني تراجعًا إلى 70.23 جنيه للشراء، مقابل 71.29 جنيه للبيع .

سعر الريال العُماني

وتراجع الريال العُماني ليصل سعر الشراء إلى 128.87 جنيه مقابل 131.10 جنيه للبيع.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

 

أسعار العملات العربية سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال القطري سعر الدينار الكويتي الجنيه المصري

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