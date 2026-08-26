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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون جديد لـ «التعمير والإسكان العقارية» لتتولي أعمال مشروع جديد بالسادس من أكتوبر | تفاصيل

تعمير واسكان
تعمير واسكان
أحمد عبد القوى

 أعلنت شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)  الذراع العقارى لبنك التعمير والاسكان  عن تعاون جديد  لتولي أعمال تنفيذ مشروع Club Hills Residence بمدينة السادس من أكتوبر بعقد مقاولات قيمته 4 مليارات جنيه، وذلك بحضور المهندس أمجد حسنين،  نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، والمهندس محمد درة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير – درة، في خطوة رئيسية لدفع الأعمال الإنشائية بالمشروع والانتقال به إلى مرحلة مهمة من مراحل التنفيذ، بما يعكس التزام HDP بتسريع وتيرة تطوير مشروعاتها والالتزام بخططها الزمنية المستهدفة للتنفيذ والتسليم.

 وتعليقًا على ذلك، صرح المهندس أمجد حسنين،  نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) قائلاً: " توقيع الاتفاقية يمثل خطوة رئيسية في خطة الشركة لبدء ودفع أعمال تنفيذ مشروع Club Hills ، الشركة تواصل العمل على تطوير مجتمعات سكنية متميزة في مواقع استراتيجية، بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات العملاء، ويعزز من القيمة التي تقدمها مشروعات الشركة في السوق العقاري”.

وأضاف: “المشروع يتمتع بعدد من المزايا التنافسية، يأتي في مقدمتها موقعه المتميز وإطلالته المباشرة على نادي الجزيرة الرياضي، إلى جانب جودة التنفيذ والتصميمات السكنية المدروسة التي تستهدف تقديم تجربة معيشية راقية للعملاء. حجم الاستثمارات الموجهة يعكس أهمية المشروع ضمن خطط الشركة، كما أننا ملتزمون بالجدول الزمني المستهدف لتسليم الوحدات. الشراكة مع CRC Dorra تضمن تحقيق معايير الجودة المطلوبة ودعم معدلات الإنجاز”.

 في حين قال المهندس محمد درة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير – درة، “نعتز باستمرار تعاوننا مع شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، وإسناد أعمال تنفيذ مشروع Club Hills Residence إلى CRC Dorra، خاصة بعد التعاون الناجح بين الشركتين في مشروع Terrace بمدينة الشيخ زايد. وتعكس هذه الخطوة الثقة في خبراتنا الممتدة وقدراتنا الفنية والتنفيذية في إنجاز المشروعات السكنية الكبرى وفق أعلى معايير الجودة”.

تعمير اسكان مشروع

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