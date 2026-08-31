الدينار الكويتي يتصدر.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري،ارتفاعًا طفيفًا، بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026، وذلك وفقًا لآخر تحديث لموقع بنك مصر .

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 31 أغسطس 2026

يتصدر الدينار الكويتي قائمة العملات العربية الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري، إذ بلغ سعر الشراء 160.19 جنيه، وسعر البيع 164.85 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.73 جنيه سعر الشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.77 جنيه.

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي إلى 13.41 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

جاء سعر الريال القطري عند 13.08 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

تداول الدينار البحريني عند 131.90 جنيه للشراء، و134.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

استقر سعر الدينار الأردني عند 70.72 جنيه للشراء، و71.41 جنيه للبيع.

سعر الريال العُماني

جاء سعر الريال العماني عند 129.27 جنيه للشراء، و131.32 جنيه للبيع.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.