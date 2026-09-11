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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجّه بإنقاذ أسرة بلا مأوى وتوفير السكن والمساعدات اللازمة

الأسرة
الأسرة
الإسماعيلية انجي هيبة

في استجابة عاجلة لشكوى أحد المواطنين، وجّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بسرعة بحث حالة أسرة بلا مأوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سكن آمن ومستلزمات المعيشة الأساسية لها، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، خاصة الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

وبناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية، كلف مجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، فريق التدخل السريع بالتحرك الفوري لبحث حالة الأسرة وتقديم أوجه الدعم اللازمة.

وتبين من خلال بحث الحالة أن الأسرة تضم أبًا وخمسة أبناء تتراوح أعمارهم بين عام ونصف و13 عامًا، وكانوا يقيمون بالشارع، عقب تعرض الأب للطرد من مسكنه السابق بمنطقة المستقبل لعدم قدرته على سداد قيمة الإيجار، في ظل عمله باليومية وعدم وجود مصدر دخل ثابت، فيما تركت الأم الأسرة لعدم توافر مكان للإقامة.

وأسفرت جهود فريق التدخل السريع عن نقل الأسرة من الشارع إلى وحدة سكنية بمنطقة المستقبل، وفّرها أحد أهالي الخير بالمنطقة بصفة مؤقتة، لحين استقرار أوضاع الأسرة.

كما تم تقديم دعم عيني عاجل للأسرة، شمل الملابس والأغطية والبطاطين، إلى جانب توفير حقائب مدرسية للأطفال، بالتزامن مع استمرار التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتجهيز الوحدة السكنية وتوفير مستلزمات المعيشة الأساسية.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار متابعة الحالة من خلال الأجهزة المعنية، والعمل على توفير سبل الرعاية والدعم اللازمة بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للأسرة وتحقيق الاستقرار لها.

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