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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية تخرج الدفعة 50 من معهد إيجوث

احتفالية معهد إيجوت
احتفالية معهد إيجوت
أحمد بسيوني

أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ورفع كفاءة مخرجاتها، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

احتفالية تخرج الدفعة رقم 50 من طلاب إيجوث

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية، في احتفالية تخرج الدفعة رقم (50) من طلاب المعهد الفندقي فوق المتوسط بالإسكندرية «إيجوث».

وأكد المحافظ أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، ودعم قطاع السياحة والضيافة باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري. 

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، موجهًا التهنئة إلى خريجي الدفعة الـ50، مؤكدًا أن تخرج دفعة جديدة من أبناء المعهد يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والعطاء، وانطلاقة لشباب يمتلكون العلم والمهارة والخبرة التي تؤهلهم للمشاركة في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، وهو قطاع السياحة والضيافة والفندقة.

وشدد المحافظ على أن المعهد يمثل نموذجًا متميزًا للتعليم الفندقي المتخصص، لما يقدمه من منظومة متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتأهيل لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المعهد، منذ تأسيسه عام 1977، يواصل دوره في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات السياحة والضيافة والفندقة.

ووجه المحافظ رسالة إلى الخريجين، مؤكدًا أن العمل في مجال الفندقة والضيافة ليس مجرد وظيفة، وإنما صناعة قائمة على العلم والمهارة وحسن التعامل والالتزام والانضباط، مشيرًا إلى أن العاملين بهذا القطاع يمثلون سفراء لمصر أمام زوارها وضيوفها من مختلف دول العالم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة بما تمتلكه من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية فريدة، وما تشهده من مشروعات تنموية وتطوير مستمر للبنية الأساسية والخدمات، تمثل بيئة واعدة لنمو القطاع السياحي والفندقي، مشيرًا إلى أهمية تأهيل الشباب للعمل والاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع.

وفي ختام كلمته، وجه المحافظ الشكر والتقدير لإدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس والمدربين، لما يبذلونه من جهود في إعداد وتأهيل الطلاب، كما قدم التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكونوا إضافة حقيقية لمسيرة العمل والتنمية في مصر.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم عدد من الخريجين وتوزيع شهادات التخرج، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة الطلاب وأسرهم بهذه المناسبة، وبداية مرحلة جديدة في حياتهم المهنية.

الإسكندرية احتفالية تخريج ايجوث سياحة

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