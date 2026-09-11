إصابة ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته في جمصة

أصيب ضابط شرطة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كوبري عمار على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق جمصه وإصابة ضابط.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة شخص واحد.



وتبين أن المصاب هو عبد العزيز ن ع ، 51 عامًا، رائد شرطة باحد مركز شرطة كفر الشيخ ، حيث أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصاب إلى مستشفى بلقاس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.