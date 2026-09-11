قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرا تدعو للتبرع باسم ياسمين أبو النجا لإنقاذ حياة مرضى القلب
فرانس برس: الحوثيون يسيطرون على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر
هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما
زوج شقيقتها وأنجاله.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بالقليوبية
أخبار السيارات| كيف تربح سيارة كورفيت مجانًا.. ومرسيدس تصنع سيارة مقاومة للماء
الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا
زينة أشرف عبد الباقي تحتفل بعيد ميلاد والدها برسالة مؤثرة: «محظوظة بيك أوي»
حقائب مدارس ورعاية الصحية.. مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة إيد واحدة بالأقصر| صور
بعد ساعات من التداول.. الذهب يرتفع 25 جنيها في الصاغة الآن
إيران تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع سفن البحرية الأمريكية
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر.. أدعية مستحبة لطلب الرزق والفرج وقضاء الحوائج
ترامب: لن ننسى ما حدث في 11 سبتمبر أبدا.. ونقاتل اليوم وفاءً للقسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة ضابط شرطة إثر انقلاب سيارته في جمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب ضابط  شرطة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كوبري عمار على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على طريق جمصه وإصابة ضابط. 

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة شخص واحد.


وتبين أن المصاب هو عبد العزيز ن ع ، 51 عامًا، رائد شرطة باحد مركز شرطة كفر  الشيخ ، حيث أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج.
تم  نقل المصاب إلى مستشفى بلقاس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع وفيات.
وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية ضباط مديرية كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

فضل قراءة سورة الكهف

أيهما أفضل.. قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ الإفتاء تجيب

سرقة الكهرباء

الكهرباء تحذر من سماسرة تسوية محاضر سرقة التيار

محمد صلاح

أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور

ترشيحاتنا

أهالي ضحايا مجزرة كفررمان يطالبون الحكومة اللبنانبة بتحرك دبلوماسي وقانوني عاجل

أهالي ضحايا مجزرة كفررمان يطالبون الحكومة اللبنانبة بتحرك دبلوماسي وقانوني عاجل

ترامب

في ذكرى 11 سبتمبر.. ترامب: إيران الراعي الأول للإرهاب ولن تحصل أبدا على سلاح نووي

ترامب

ترامب يجدد تحذيره لإيران: لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

بالصور

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

الكشك الصعيدي على أصوله.. طريقة تحضيره بمكونات بسيطة من البيت

طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي
طريقة عمل الكشك الصعيدي

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد