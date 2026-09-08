الفارق بين التأمين الصحي الشامل والمنظومة القديمة.. تفاصيل

كشفت الدكتورة نهى الصناديدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت في 2018 مع صدور القانون رقم 2 للتأمين الصحي الشامل.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة التأمين الصحي العادية كانت تغطي فئة معينة فقط من المجتمع.



وأكدت الدكتورة نهى الصناديدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية أن الفئات التي كانت مستهدفة هم الموظفون الرسميون في الدولة والمستفيدون من التغطية التأمينية.



وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل هدفها التغطية التأمينية لتوفير الخدمات الصحية لكل المواطنين بمعنى أن أي محافظة تدخلها التأمين الصحي الشامل يتمتعون بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.



ولفتت نهى الصناديدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية بالرعاية الصحية إلى أن الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل هو تحقيق المساواة الاجتماعية في تقديم الخدمات الطبية ونسبة اشتراك المواطن في المنظومة 1 % من الدخل.

