7 ملايين خدمة طبية في السويس.. أيمن رخا يكشف إنجازات التأمين الصحي الشامل وخطط التوسع

تشهد منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس تطور متسارعا انعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مع التوسع في البنية التحتية والمنشآت الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية وتوطين عدد كبير من التخصصات والتدخلات الطبية الدقيقة بالتوازي مع تطبيق التحول الرقمي والاعتماد على أحدث التقنيات الطبية

وأكد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس أن المحافظة أصبحت أحد النماذج المهمة لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في إحداث تحول حقيقي ومستدام في مستوى الرعاية الصحية بإقليم القناة

وأوضح أن ما تحقق في السويس يأتي انعكاسا لفلسفة الدولة المصرية في بناء منظومة صحية حديثة تضع المواطن في قلب عملية التطوير وتضمن حصوله على خدمات صحية شاملة وآمنة وذات جودة من خلال التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا والكوادر البشرية

7 ملايين خدمة طبية منذ تطبيق التأمين الصحي الشامل

وأشار الدكتور أيمن رخا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس قدمت أكثر من 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل كان لمجمع السويس الطبي دور محوري فيها

بعدما قدم وحده نحو 4 ملايين خدمة

وأضاف أن منشآت هيئة الرعاية الصحية تخدم أكثر من 590 ألف منتفع من خلال شبكة متكاملة تضم 31 منشأة صحية، بينها 27 وحدة ومركزا لطب الأسرة و4 مستشفيات

وشهدت المحافظة طفرة في القدرات الاستيعابية للمنشآت الصحية كما اوضح رئيس إقليم القناة لتصل إلى 543 سرير إقامة، و141 سرير رعاية مركزة، و27 سرير رعاية أطفال، و61 حضانة، و28 غرفة عمليات، بما عزز قدرة المنشآت على تقديم خدمات متكاملة في مختلف مستويات الرعاية

وأكد أن هذه المؤشرات لا تعكس فقط حجم التطور الذي شهدته المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما تعكس أيضا الأثر المباشر للمنظومة في إتاحة خدمات صحية متطورة للمواطنين

رحلة علاج متكاملة تبدأ من طب الأسرة

وأوضح الدكتور أيمن رخا أن فلسفة منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على بناء مسار متكامل للرعاية الصحية تبدأ فيه رحلة المواطن من وحدات ومراكز طب الأسرة باعتبارها نقطة الاتصال الأولى بالمنظومة

وتقدم منشآت الرعاية الأولية خدمات الرعاية الصحية والتشخيصية، والتي تمثل أكثر من 80% من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وفي حال احتياجه إلى مستوى رعاية أو تخصص أعلى يتم توجيهه إلى المستشفى التي تتوافق مع احتياجاته الصحية

وأشار إلى أن التكامل بين الرعاية الأولية والمستشفيات والخدمات الطبية المتقدمة يضمن استمرارية الرعاية، ويجعل رحلة المنتفع أكثر تنظيما وتكاملا ابتداء من التشخيص والمتابعة وصولا إلى التدخلات العلاجية والجراحية عند الحاجة

وأكد أن الهدف هو حصول المواطن على الخدمة المناسبة في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب، من خلال تنظيم مسارات الرعاية والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات الطبية المتاحة

توطين الخدمات الطبية الدقيقة داخل السويس

وأكد رئيس إقليم القناة أن توطين الخدمات الطبية الدقيقة يمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن العدالة الصحية لا تعني توفير الخدمات الأساسية فقط، وإنما تشمل أيضا إتاحة الخدمات المتخصصة والمتقدمة للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم

وأوضح أن السويس شهدت إدخال حزمة متقدمة من الخدمات والتقنيات الطبية من بينها القسطرة القلبية والمخية، وتقنيات CTO لعلاج الانسدادات المزمنة والمعقدة للشرايين التاجية، وتقنية TAVI لاستبدال الصمام الأورطي بالقسطرة

كما شملت الخدمات المتقدمة جراحات المناظير، وزراعة القوقعة، والجراحات الميكروسكوبية، وخدمات أمراض الدم للأطفال وتقنيات إعادة البناء والترميم في الحالات المعقدة

ولفت إلى أن هذه الخطوات تعكس قدرة منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة على تقديم مستويات متقدمة من العلاج والتدخلات الدقيقة، وتعزيز حصول المواطنين على رعاية صحية متخصصة داخل محافظتهم

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة المريض

وقال الدكتور أيمن رخا إن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير تقني، وإنما أصبح ركيزة أساسية لبناء منظومة صحية حديثة وأكثر كفاءة واستدامة

وأشار إلى تحقيق الميكنة الكاملة لمراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظة السويس، إلى جانب تشغيل منظومات رقمية لإدارة المعامل والأشعة، فضلًا عن تطبيق تقنيات الجيل الخامس للرعاية الصحية لأول مرة داخل مجمع السويس الطبي، وإطلاق منظومة لإدارة المباني الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأكد أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستفادة من البيانات في دعم القرار، وتطوير جودة الخدمات، وتحسين تجربة المواطن، وبناء منشآت صحية أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية

توسع كبير في التخصصات الطبية بمجمع السويس الطبي

وكشف رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس عن توسع كبير في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة داخل منشآت الهيئة، وفي مقدمتها القلب، والمخ والأعصاب، والأورام، والأوعية الدموية، والجراحات الدقيقة

كما تم تعزيز خدمات أمراض الدم والمناعة والروماتيزم والعلاج البيولوجي، والتوسع في خدمات علاج الأورام والعلاج الكيماوي داخل مجمع السويس الطبي، إلى جانب تطوير خدمات القسطرة القلبية والمخية والأشعة التداخلية

وشهدت العيادات التخصصية بالمجمع تطورا ملحوظا

حيث ارتفع عدد عيادات العظام من 9 إلى 24 عيادة أسبوعيا، وزادت عيادات القلب من 5 إلى 14 عيادة أسبوعيا وارتفع عدد عيادات جراحة المخ والأعصاب من 5 إلى 9 عيادات أسبوعيا، إلى جانب التوسع في خدمات الرمد

وأوضح أن هذه الزيادة عززت الطاقة الاستيعابية للخدمات، وساعدت على إتاحة التخصصات التي تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين

تدخلات جراحية دقيقة تعزز قدرات السويس الطبية

وأشار الدكتور أيمن رخا إلى نجاح مجمع السويس الطبي في توطين مجموعة واسعة من التدخلات الطبية والجراحية الدقيقة والمتقدمة، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء السويس وإقليم القناة

وتشمل أبرز التدخلات القسطرة القلبية والتداخلية، والقسطرة المخية لعلاج السكتات الدماغية، وتقنيات CTO، وتقنية TAVI، إلى جانب جراحات القلب المفتوح، وزراعة القوقعة، والجراحات الميكروسكوبية، وجراحات الأوعية الدموية الدقيقة

كما نجح المجمع في إجراء عمليات إعادة بناء وترميم الأطراف، ومن بينها إعادة توصيل الأيدي والأطراف المبتورة، إلى جانب جراحات المخ والأعصاب والأورام والمناظير المتقدمة

وأكد أن هذا التطور يعزز قدرة المحافظة على تقديم خدمات طبية متقدمة من خلال فرق طبية متخصصة وتجهيزات حديثة، ويتيح للمواطن الحصول على مستويات عالية من الرعاية بالقرب من محل إقامته

خدمات جديدة وخطط توسع خلال المرحلة المقبلة

وأكد رئيس إقليم القناة أن العمل مستمر وفق خطة تستهدف تطوير الخدمات الطبية وزيادة قدرات المنشآت الصحية، استنادًا إلى الاحتياجات الفعلية للمواطنين وخريطة الخدمات الصحية بالمحافظة

وكشف عن خطط المرحلة المقبلة التي تشمل إضافة وحدة جديدة لقسطرة القلب، وخدمة الرنين المغناطيسي، وقسم متكامل للحروق بمجمع السويس الطبي، بما يعزز نطاق الخدمات الطبية المتقدمة التي يقدمها المجمع

كما تتضمن الخطة التوسع في مستشفى الكبد والمناظير والجهاز الهضمي من خلال إضافة 11 عيادة جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للأقسام المختلفة، إلى جانب استمرار تطوير الخدمات داخل المستشفيات والمنشآت التابعة للهيئة

27 منشأة للرعاية الأولية ضمن منظومة رقمية متكاملة

وأوضح الدكتور أيمن رخا أن محافظة السويس تضم 27 منشأة للرعاية الأولية، تشمل 6 مراكز طب أسرة و21 وحدة صحية، تعمل ضمن منظومة مترابطة مع المستشفيات والمنشآت التخصصية التابعة للهيئة

وأشار إلى أن الميكنة الكاملة لمراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب المنظومات الرقمية لإدارة خدمات المعامل والأشعة التشخيصية بالمستشفيات، أسهمت في تطوير تجربة المنتفع وتنظيم رحلة حصوله على الخدمة الصحية

الرعاية المنزلية ومتابعة رضا المنتفعين

وفيما يتعلق بتيسير رحلة المنتفع، أكد رئيس فرع الهيئة بالسويس استمرار العمل على تنظيم مسارات الخدمة وتعزيز منظومة الإحالة والتوسع في الخدمات والعيادات وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين

وأشار إلى تقديم خدمات الرعاية المنزلية للفئات التي تحتاج إليها، من خلال فرق طبية متكاملة تضم الطبيب والتمريض وفني المعمل، بما يعزز وصول الخدمة الصحية إلى المواطنين بالقرب من محل إقامتهم

وأضاف أن الحالات الطارئة تخضع للتقييم الطبي السريع وتحديد احتياجات الحالة، ثم توجيهها إلى التخصص أو المستوى العلاجي المناسب، مع تكامل العمل بين أقسام الطوارئ والتخصصات المختلفة والتنسيق مع خدمات الإسعاف عند الحاجة

وأكد أن رضا المنتفعين يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح المنظومة، ولذلك توجد داخل المنشآت الصحية آليات للتواصل مع المواطنين ومتابعة تجربتهم، إلى جانب مسؤولي رضا المنتفعين الذين يقدمون الدعم والمساعدة ويسهمون في تيسير حصول المواطنين على الخدمات

الاستثمار في الكوادر البشرية.. أساس استدامة التطوير

وشدد الدكتور أيمن رخا على أن العنصر البشري يمثل أثمن مورد تمتلكه أي منظومة صحية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله وتمكينه هو الضمان الحقيقي لاستدامة جودة الخدمات الصحية واستمرار التطوير.

وأوضح أن الهيئة تعمل على بناء كوادر تمتلك المعرفة والمهارات والخبرات التي تواكب التطور المتسارع في مجالات الطب والتكنولوجيا، بالتوازي مع تطوير بيئة العمل وتحفيز الكفاءات على الابتكار والتميز.

وأكد أن التطوير مهما بلغ من مستوى في المنشآت والتجهيزات، فإن قيمته الحقيقية تتحقق من خلال الكوادر القادرة على توظيف هذه الإمكانات بالشكل الأمثل لخدمة المواطن.

السويس نموذج لمستقبل الرعاية الصحية بإقليم القناة

وأكد رئيس إقليم القناة أن ما تحقق في السويس ليس نهاية المطاف، وإنما يمثل خطوة ضمن مسار مستمر لتطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية الحديثة، يجمع بين البنية التحتية المتطورة، والخدمات الطبية التخصصية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والكوادر المؤهلة.

وأشار إلى استمرار العمل على التوسع في الخدمات الطبية التخصصية والدقيقة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة، بما يدعم استدامة الخدمات ويرفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

كما تستهدف الهيئة مواصلة تطوير شبكة المنشآت الصحية بالمحافظة بما يواكب النمو المستقبلي في احتياجات المواطنين، ويعزز قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على تقديم مستويات متطورة ومتكاملة من الرعاية

واختتم الدكتور أيمن رخا بالتأكيد على أن الهدف النهائي لكل جهود التطوير هو تقديم تجربة صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري وتواكب تطلعاته بما يعزز مكانة السويس كنموذج متقدم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة