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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أردا توران يثير الجدل بتصريح ساخر عن ثلاثي ريال مدريد التاريخي

أردا توران
أردا توران
إسلام مقلد

أشعل أردا توران، المدير الفني لفريق شاختار دونيتسك الأوكراني، الأجواء بتصريح لافت عقب تعادل فريقه مع أيندهوفن الهولندي، بعدما استدعى ذكريات ثلاثي خط وسط ريال مدريد السابق، توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو، لتفسير أسلوبه الحماسي والانفعالي على خط التماس.

توران: لو امتلكت كروس ومودريتش وكاسيميرو لجلست

وجاء تصريح المدرب التركي عقب تعادل شاختار دونيتسك مع أيندهوفن بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعندما سُئل توران عن سبب ظهوره بصورة شديدة الحماس طوال المباراة، وكثرة توجيهاته للاعبيه من خارج الخطوط، جاء رده ساخرًا، لكنه حمل في الوقت نفسه إشادة واضحة بالثلاثي الذي صنع جزءًا مهمًا من تاريخ ريال مدريد في السنوات الماضية.

وقال توران: «لو كان لديّ كروس ومودريتش وكاسيميرو، لجلست طوال التسعين دقيقة».

ويعكس تصريح المدرب السابق لبرشلونة وأتلتيكو مدريد مدى ثقته في القدرات الاستثنائية التي كان يتمتع بها ثلاثي وسط ريال مدريد، والذي جمع بين التمرير والتحكم في إيقاع المباريات والقوة البدنية والقدرة على قراءة تحركات المنافسين.

بطاقة صفراء بسبب الانفعال

وشهدت مواجهة شاختار دونيتسك وأيندهوفن واقعة تؤكد بالفعل طبيعة توران الحماسية على الخط، بعدما دخل في حالة من الانفعال بسبب أحد قرارات الحكم التركي خليل أوموت ميلر في الدقيقة 85.

وتسبب اعتراض المدرب التركي في حصوله على بطاقة صفراء، قبل أن يعود عقب نهاية المباراة ويعترف بأن رد فعله لم يكن مناسبًا.

توران يعترف بخطئه ويشيد بالحكم

وأكد توران عقب صفارة النهاية أنه يتحمل مسؤولية ما حدث، مشيدًا في الوقت نفسه بأداء طاقم التحكيم خلال المباراة.

وقال المدرب التركي: «هذا خطئي. خليل أدار مباراة جيدة جدًا اليوم، وطاقمه كان في غاية اللباقة. أداروا لقاءً يليق بدوري الأبطال».

وأضاف: «أحيانًا نخطئ بدافع العاطفة. يحدث ذلك، لا مشكلة».

وبين السخرية من أسلوبه الحماسي والإشادة بثلاثي ريال مدريد السابق، كشف توران عن جانب من فلسفته التدريبية، إذ يرى أن امتلاك لاعبين قادرين على قراءة المباراة واتخاذ القرارات بأنفسهم قد يقلل كثيرًا من الحاجة إلى التدخل المستمر من جانب المدير الفني.

أردا توران شاختار دونيتسك الأوكراني أيندهوفن الهولندي أيندهوفن ريال مدريد كروس مودريتش كاسيميرو

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