كورتوا ورافينيا يتصدران القائمة.. التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري الأبطال

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، بعدما لعب دورًا بارزًا في انتصار فريقه على إنتر ميلان.

وأعلن «يويفا» التشكيلة اليوم الجمعة، بعد اختيارها بواسطة مجموعة المراقبين الفنيين التابعة للاتحاد الأوروبي، وشهدت حضورًا مميزًا لعدد من نجوم البطولة، على رأسهم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، وفيران توريس مهاجم باريس سان جيرمان.

كورتوا سد منيع أمام إنتر ميلان

وحجز كورتوا مكانه في التشكيلة المثالية بعد تألقه اللافت خلال مواجهة ريال مدريد أمام إنتر ميلان على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقدم الحارس البلجيكي مباراة قوية، بعدما تصدى لـ7 تسديدات من أصل 8 وصلت إلى مرماه، ليسهم بشكل مباشر في خروج ريال مدريد بالنقاط الثلاث من المواجهة الأوروبية الافتتاحية.

وجاءت التشكيلة المثالية كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، مارك بارترا، باو توريس، آرشي براون.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن باتورينا.

خط الهجوم: مايكل أوليسي، فيران توريس، رافينيا، إرمدين ديميروفيتش.

بارترا يتألق بثنائية

ولفت مارك بارترا الأنظار خلال الجولة الأولى، بعدما سجل هدفين بضربتي رأس، ليساعد ريال بيتيس على تحقيق انتصار خارج ملعبه أمام ليل، في مستهل عودة الفريق الإسباني إلى أجواء دوري أبطال أوروبا.

وظهر باو توريس بصورة مميزة مع أستون فيلا خلال مواجهة كلوب بروج، بعدما قدم أرقامًا لافتة على المستوى الدفاعي والهجومي، حيث نفذ 8 تشتيتات للكرة، إلى جانب صناعة 4 فرص وتقديم تمريرتين حاسمتين.

رافينيا يواصل كتابة الأرقام

وفي الخط الهجومي، جاء رافينيا ضمن التشكيلة المثالية بعد الأداء القوي الذي قدمه مع برشلونة أمام فينورد.

ولعب النجم البرازيلي دورًا محوريًا في الضغط الهجومي للفريق الكتالوني، مستفيدًا من تحركاته خلف الخط الدفاعي وقدرته على التحرك بين الخطوط، قبل أن يترجم تألقه إلى هدفين خلال فوز برشلونة الكبير بنتيجة 5-1.

فيران توريس يحتفل بثلاثية

أما فيران توريس، فكان أحد أبرز نجوم الجولة بعد تسجيله أول ثلاثية له بقميص باريس سان جيرمان، خلال الانتصار على سلوفان براتيسلافا.

ولم يقتصر تأثير مهاجم باريس سان جيرمان على الأهداف الثلاثة، بل قدم أداءً مميزًا من خلال تحركاته داخل الثلث الهجومي وقدرته على الوصول إلى الأماكن المناسبة داخل منطقة الجزاء، ليحجز مكانه بجدارة ضمن أفضل 11 لاعبًا في الجولة الأولى.