الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان حث النبي على طلب العلم| صور

أطلقت وزارة الأوقاف، 26 قافلة دعوية للواعظات بمختلف المديريات، عدا مديرية أوقاف السويس، بعنوان: «حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم»، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وفي إطار جهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية لنشر صحيح الدين، وترسيخ القيم والأخلاق، وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية وإنسانية راسخة.

وتناولت القوافل الدعوية مكانة العلم في الإسلام، وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم، وبيان فضله وأثره في بناء الإنسان وصلاح المجتمع، والتأكيد أن العلم النافع سبيل إلى الرقي، ووسيلة لفهم الدين فهمًا صحيحًا، وتحقيق عمارة الأرض وصناعة الحضارة.

أهمية طلب العلم

وتحدثت الواعظات خلال القوافل عن أهمية طلب العلم، وضرورة التحلي بآدابه، والإخلاص في تحصيله، واحترام العلماء، والاستفادة من العلوم النافعة التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مع بيان أن الإسلام جعل العلم أساسًا من أسس النهضة، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالعلم والعمل والأخلاق.

جاء تنظيم هذه القوافل ضمن خطة وزارة الأوقاف لمواجهة التطرف الفكري والتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الواعية، وترسيخ قيمة العلم والتعلم، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على صناعة الحضارة.

وسبقت فعاليات القوافل مقرأة للواعظات، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالجمع بين التثقيف القرآني والتوعية الدعوية، وتعزيز حضور المرأة في المجال الدعوي، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الإسلامية الرفيعة.