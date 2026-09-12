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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع نزول المدارس.. 3 مشروبات طبيعية ترفع مناعة الأبناء

المناعة
المناعة
نهى هجرس

مع بداية العام الدراسي ، يعد الحفاظ على قوة جهاز المناعة وسيلةً مهمةً للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا المزعجة.

فعندما تُصاب بعدوى أو فيروس، ينشط جهازك المناعي لحماية جسمك والحفاظ على صحتك، كما أنه يحمينا من الأمراض الأخرى يوميًا.

مشروبات لرفع المناعة

- اشرب مشروبك الأخضر

يُعدّ تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات (أو شربها) طريقة رائعة لدعم جهاز المناعة وتقويته، فكلما يستفيد القلب والدماغ والعضلات من النظام الغذائي الصحي، يستفيد جهاز المناعة أيضًا، لذا فإن إضافة الخضراوات، كالسبانخ، إلى عصير الصباح يُساعد على تلبية احتياجك اليومي من الخضراوات، كما يُوفر فيتامين سي والحديد، وكلاهما ضروريان لجهاز مناعة سليم، ويُعدّ حساء الخضراوات أيضًا طريقة أخرى لتناول المزيد من الخضراوات.

- العسل والليمون

قد يبدو مشروب العسل والليمون الدافئ ككوب شاي، ولكن إضافة الليمون إلى الماء لا تُحسّن النكهة فحسب، بل قد تُقدم فوائد غذائية أيضًا، الليمون غني بفيتامين سي، الذي يُعزز المناعة، كما يُساعد الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية كالخضراوات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة، لا يُمكن للجسم تخزين فيتامين سي، لذا يجب التأكد من الحصول على جرعة يومية كافية

قيمة العسل - وهو دواء تقليدي منذ 8000 عام. يتميز العسل بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات والأكسدة، والتي قد تُساعد، من بين أمور أخرى، على دعم جهاز المناعة.

- الماء المنقوع

يُعدّ تقليل استهلاك الكافيين، وشرب المزيد من الماء مفيداً لصحتك العامة، ولجهازك المناعي أيضاً، جرّب إضافة التوت أو الحمضيات إلى الماء لتحضير مشروب لذيذ غني بفيتامين سي، مما يُساعد على تعزيز مناعتك.

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