للانش بوكس.. طريقة عمل مافن البيتزا بالخطوات

تفضل العديد من الأمهات تحضير وصفات مميزة ومختلفة ، ويعد مافن البيتزا من الوصفات المفيدة واللذيذة في اللانش بوكس.
طريقة عمل مافن البيتزا
مقادير مافن البيتزا
بيض
دقيق
بيكنج بودر
زيت
لبن
ملح وفلفل أسود
فلفل ألوان مكعبات صغيرة
زيتون أسود شرائح
جبنة بيضاء
صلصة طماطم
ثوم
طريقة تحضير مافن البيتزا
أخلطي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والفلفل
ضيفي البيض واللبن ويقلب كل الخليط
ضعي الزيتون والفلفل الألوان ويقلب كل الخليط
صبي الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك
أخلطي صلصة الطماطم والثوم والملح والفلفل
ضيفي خليط الصلصة وقطع الجبنة على وجه المافن
ضعيه في الفرن حتى تمام النضج