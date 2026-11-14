غلق المقاهي.. حملة لرفع الإشغالات على طريق المنصورية في الهرم.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد ثابت، رئيس الحي، حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات وإزالة كافة المعوقات من حرم الطريق العام بشارع المنصورية (قطاع المتحف)، وغلق وتشميع المقاهي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات، ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام مجددا.

جاءت الحملة بحضور كلٍ من: أحمد عبد البصير، نائب رئيس الحي لقطاع المتحف، وأحمد خلف، مدير إدارة الإشغالات، وعادل أحمد، مدير إدارة المتابعة الميدانية، وبمتابعة من ولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم، استمرار الحملات اليومية بكافة القطاعات لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.