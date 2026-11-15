محافظ بورسعيد يتابع تطوير 3 مناطق سكنية بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة بحي الزهور، لمتابعة مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة ثلاث مناطق سكنية هي «عمر بن الخطاب والزلط والبنك الأصفر»، والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية وموقف الأعمال الجارية بمختلف القطاعات، بما يستهدف إحداث نقلة حضارية متكاملة في مستوى الخدمات والمظهر العام وتحسين البيئة السكنية للأهالي

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندسة ريهام الفلاح، مدير المشروعات بمنطقة تعمير بورسعيد

طفرة حضارية غير مسبوقة لخدمة آلاف المواطنين بحي الزهور

حيث تابع المحافظ حجم الأعمال الجاري تنفيذها بالمناطق الثلاث، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة 315 عمارة سكنية، إلى جانب تطوير الطرق والشوارع الداخلية والمرافق والبنية الأساسية والمساحات الخضراء، وفق خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون مستجدات أعمال التطوير بمنطقة «عمر بن الخطاب»، والتي تضم 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة، تخدم نحو 16 ألف مواطن، على مساحة تصل إلى 250 ألف متر مربع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير الشامل بالمنطقة نحو 70%، وتشمل الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية بطول يصل إلى 11 كيلو مترًا، ورفع كفاءة الأرصفة وتنفيذ الإنترلوك، وأعمال الرصف والتخطيط المروري، إلى جانب ترميم ودهان واجهات العمارات السكنية، وتطوير شبكات الصرف الصحي وغرف التفتيش ونوازل الصرف، وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة الإنارة العامة، فضلًا عن تطوير الحدائق والمساحات المفتوحة والتوسع في زراعة الأشجار، بما يحقق تكاملًا بين تطوير البنية الأساسية وتحسين الصورة البصرية والمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير بمنطقة «الزلط»، والتي تضم 78 عمارة سكنية، وتمتد أعمال التطوير بها بطول نحو 2 كيلو متر، وبمتوسط عرض 8 أمتار للشوارع الداخلية ، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 30% من إجمالي المشروع، وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة العمارات السكنية، وطلاء الواجهات وتحديث نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير شبكات المرافق، إلى جانب أعمال رصف الطرق الداخلية وتركيب البلدورات ورفع كفاءة الأرصفة ومنظومة الإنارة، وتنفيذ أعمال الزراعة والتجميل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة.

وامتدت الجولة لمتابعة مستجدات تطوير منطقة «البنك الأصفر»، والتي تضم 69 عمارة سكنية بإجمالي 1328 وحدة، وتمتد الشوارع الداخلية بها بطول نحو 3 كيلو مترات، وبمتوسط عرض 15 مترًا، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال نحو 30%، وتشمل أعمال التطوير دهان واجهات العمارات السكنية، وتحديث نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف الكامل للمنطقة وتركيب الإنترلوك وتطوير الأرصفة، وتحسين منظومة الإضاءة العامة، وأعمال التخطيط المروري، والتوسع في الزراعات والتجميل، بما يحقق تطويرًا شاملًا لمختلف عناصر المنطقة السكنية.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الجولة على أن أعمال التطوير بالمناطق الثلاث لا تقتصر على تحسين الشكل الخارجي للعقارات أو طلاء الواجهات فقط، وإنما تستهدف تنفيذ تطوير متكامل يشمل البنية الأساسية وشبكات المرافق والطرق والأرصفة والإنارة والمساحات الخضراء، مع ضرورة التأكد من كفاءة نوازل الصرف الصحي ومياه الشرب وتحديثها بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات العمل وتسريع وتيرة التنفيذ بالمناطق الثلاث، واستكمال الأعمال بالتوازي وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الاهتمام بأعمال التخطيط والتجميل والتشجير ورفع كفاءة الحدائق والمساحات المفتوحة، وتحقيق التنسيق بين مختلف عناصر التطوير، بما يوفر بيئة سكنية وحضارية متكاملة تليق بأهالي المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير المناطق السكنية بمختلف أحياء المحافظة، والتنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في التنفيذ، وسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق نقلة ملموسة في مستوى البنية التحتية والخدمات والمظهر الحضاري بمناطق حي الزهور، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين