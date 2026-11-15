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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال تطوير محور ستالينجراد بطول 1.5 كم

نقلة مرورية وحضارية بمحور ستالينجراد
نقلة مرورية وحضارية بمحور ستالينجراد
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة محور ستالينجراد، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والإنارة.

 وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق والمحاور الرئيسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري بمختلف المناطق.

رافق المحافظ ، خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي المناخ، والمهندسة ريهام الفلاح مدير مشروعات منطقة تعمير بورسعيد.

نقلة مرورية وحضارية بمحور ستالينجراد

واستعرض المحافظ، مستجدات أعمال تطوير محور ستالينجراد، والذي يمتد بطول نحو 1.5 كيلو متر، وبمتوسط عرض 18 مترًا، حيث تشمل الأعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة، وتنفيذ أعمال اللاند سكيب، والرصف، وتركيب بلاطات الإنترلوك، وتطوير الجزيرة الوسطى، إلى جانب أعمال الزراعات والتخطيط والبلدورات، بما يحقق التكامل بين عناصر التطوير ويرتقي بالشكل الحضاري للمحور.

وأوضح المحافظ، أن معدلات تنفيذ الأعمال بلغت نحو 80%، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية خلال الأسبوع المقبل، بالتوازي مع استكمال باقي الأعمال، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، أعمال تركيب أعمدة الإنارة بمنتصف محور ستالينجراد، بداية من شارع النصر وصولًا إلى شارع عادل الشربيني، ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل وسرعة استكمال أعمال الرصف والإنارة والتخطيط وتركيب البلدورات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في التنفيذ، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف عناصر التطوير، بما يسهم في تحسين مستوى الرؤية الليلية ورفع معدلات الأمان وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، مشددًا على أن المحافظة تستهدف إحداث نقلة ملموسة في مستوى البنية التحتية والمظهر الحضاري، من خلال تطوير المحاور والطرق ورفع كفاءتها، بما يحقق تطلعات المواطنين، ويسهم في تحسين جودة الحياة 

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