محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 155 عمارة سكنية بمنطقتي الأمل الجديد وبديل أبو عوف

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقتي «الأمل الجديد» و«بديل أبو عوف» بحي الضواحي، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمختلف الأعمال، والتأكد من انتظام العمل وفقًا لخطة التطوير، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقتين

تطوير 115 عمارة بمنطقة الأمل الجديد و40 عمارة بمساكن بديل أبو عوف

ورافق المحافظ خلال الجولة بحي الضواحي الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة تطوير التنمية الحضرية بالديوان العام

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التطوير الجارية بإجمالي 155 عمارة سكنية، بواقع 115 عمارة بمنطقة الأمل الجديد و40 عمارة بمساكن بديل أبو عوف، حيث استعرض الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال، وما تحقق من تقدم في تطوير المرافق والبنية الأساسية ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالعقارات.

وتشمل أعمال التطوير استبدال التالف من نوازل الصرف الصحي ومواسير مياه الشرب، وتطوير غرف التفتيش والوصلات المنزلية، إلى جانب رفع كفاءة البردورات والأرصفة وصيانة منظومة الإضاءة العامة، فضلًا عن معالجة وطلاء واجهات العمارات السكنية، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للبنية الأساسية ويحسن الصورة البصرية والمظهر العام للمنطقتين

واطلع محافظ بورسعيد على نسب تنفيذ الأعمال، والتي وصلت إلى اكثر من نحو 40% في عدد من بنود تطوير المرافق والأرصفة والإنارة، مع تحقيق نسب تنفيذ متقدمة في أعمال استبدال نوازل الصرف الصحي ومواسير المياه وغرف التفتيش، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود للانتهاء من باقي الأعمال ورفع معدلات الإنجاز خلال المرحلة المقبلة

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات التطوير، ومواصلة العمل على مدار اليوم، وسرعة استكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما يضمن إحداث نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والمرافق والارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمنطقتي الأمل الجديد وبديل أبو عوف بالضواحي