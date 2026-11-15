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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير شباب ورياضة بورسعيد يستقبل مدير مشروع استاد النادي المصري لمتابعة الموقف التنفيذي

جهود مكثفة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع وإنهاء أي معوقات
جهود مكثفة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع وإنهاء أي معوقات
محمد الغزاوى

استقبل  محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، المهندس محمد كساب، مدير مشروع استاد النادي المصري، بمكتبه بديوان عام المديرية، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع، والوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة.

جهود مكثفة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع وإنهاء أي معوقات  

وتناول اللقاء استعراض الموقف الحالي للأعمال الجاري تنفيذها، ومناقشة التحديات والمعوقات التي قد تواجه استكمال المشروع، والعمل على وضع آليات واضحة للتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها، بما يضمن عدم تأثر معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأكد  محمد عبد العزيز المحضر أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمتابعة مشروع استاد النادي المصري، باعتباره أحد المشروعات الرياضية المهمة التي تمثل قيمة كبيرة لأبناء بورسعيد وجماهير النادي المصري، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، والعمل على تذليل كافة المعوقات أولًا بأول، بالتنسيق الكامل مع الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، ومتابعة دقيقة لكافة التفاصيل التنفيذية، مع سرعة التعامل مع أي تحديات قد تعوق سير الأعمال، مؤكدًا أن الهدف هو الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، والوصول بالاستاد إلى أعلى درجات الجاهزية تمهيدًا للافتتاح التجريبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار مدير عام المديرية إلى استمرار المتابعة والتنسيق مع إدارة المشروع، بما يدعم انتظام العمل وتسريع معدلات الإنجاز، تحقيقًا لتطلعات جماهير بورسعيد في رؤية استاد النادي المصري الجديد وعودته إلى استقبال المباريات والفعاليات الرياضية.

بورسعيد محافظة بورسعيد الشباب والرياضة استاد النادي المصري

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