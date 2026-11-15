تعليم بورسعيد الثانوي يناقش آليات إجراء امتحانات شهر نوفمبر ومستجدات الأمور

عقد الدكتور وائل حجازي مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بناء على تعليمات الحسيني راغب مدير عام التعليم العام و توجيهات محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعًا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، استهدف مديري مدارس التعليم الثانوي بالمدارس الرسمية عربي والرسمية لغات، ورؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية، وأعضاء مكتب التعليم الثانوي بالمركزية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بسير العمل بمرحلة التعليم الثانوي، وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة بإجراء امتحانات شهر نوفمبر، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان انتظام أعمال الامتحانات وخروجها بالشكل المنضبط.

تعليم بورسعيد الثانوي يناقش آليات اجراء امتحانات شهر نوفمبر ومستجدات الأمور

كما ناقش الاجتماع الاستعداد للمشاركة في مسابقة "دوري العباقرة"، بالتعاون مع أمانة حزب حماة الوطن ببورسعيد، بما يسهم في تشجيع الطلاب على تنمية معارفهم العامة ومهارات التفكير والتنافس الإيجابي.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة الانتهاء من إجراءات تقديم طلاب الصف الأول الثانوي بنظام المنازل، وتسليم المدارس كشوف الطلاب المسجلين على قاعدة البيانات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المصروفات الدراسية.

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، ناقش الاجتماع تجهيز الأوراق والاستمارات الخاصة بطلاب الصف الثاني بنظام البكالوريا، واستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة.