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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تقارير سلامة الغذاء.. محافظ بورسعيد يصدق على إيقاف تشغيل 3 منشآت غذائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل 3 منشآت غذائية، شملت مطعمًا ومحل كبابجي بمدينة بورفؤاد  ومجزرًا للدواجن غير مرخص بحي الجنوب، وذلك بناءً على تقارير لجان المرور والتفتيش التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي رصدت وجود مخالفات جسيمة وتهديدًا مباشرًا للصحة العامة وسلامة المواطنين

حملات رقابية مكثفة تكشف مخالفات صحية خطيرة بمطعم وكبابجي بمدينة بورفؤاد

وجاءت قرارات الإيقاف عقب رصد انتشار كثيف للحشرات الزاحفة والطائرة، وعلى رأسها الصراصير والذباب، داخل أماكن إعداد وتجهيز وتخزين الأغذية، فضلًا عن تدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام باشتراطات التخزين والتبريد السليم، وغياب وسائل الحماية والوقاية، وعدم توافر المستلزمات الأساسية للنظافة وغسيل الأيدي، إلى جانب عدم استيفاء العاملين للاشتراطات الصحية وعدم ارتدائهم الملابس الوقائية اللازمة

كما رصدت اللجنة بالمجزر غير المرخص عددًا من المخالفات الفنية والصحية الجسيمة، من بينها عدم ملاءمة الموقع، وعدم توافر التجهيزات اللازمة لفصل مناطق تداول الأغذية النظيفة وغير النظيفة، وانتشار الحشرات والحيوانات داخل صالة العمل، ووجود مياه راكدة، وعدم توافر وسائل التهوية والتبريد المناسبة، فضلًا عن قصور منظومة الصرف والتخلص من المخلفات، بما يمثل خطورة على سلامة المنتجات الغذائية وصحة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية ومنافذ تداول وبيع الأغذية، بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والجهات التنفيذية المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد سلامة الغذاء

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