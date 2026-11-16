تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات وإعادة الانضباط لشوارع بورسعيد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بمختلف أحياء المحافظة، والتصدي لكافة صور المخالفات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات أو تؤثر على المظهر الحضاري للشوارع.

محافظ بورسعيد يشدد على رفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات

وأكد المحافظ ضرورة استمرار الحملات الميدانية للتعامل مع الإشغالات الثابتة والمتحركة، وإزالة التعديات على الأرصفة والطريق العام وعدم السماح باستغلال المساحات المخصصة للمشاة أو إعاقة الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد أبو ليمون على أهمية المتابعة المستمرة من رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، وعدم الاكتفاء بإزالة الإشغالات بصورة مؤقتة، مع تكثيف المرور الميداني لمنع عودتها مرة أخرى وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تيسر حركة المواطنين والسيارات بمختلف مناطق بورسعيد.