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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام الداخلة بالوادي الجديد واليونيدو يناقشان دور المشروعات القومية في تنمية المحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 نظم مجمع إعلام الداخلة بالوادي الجديد  ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( اليونيدو ) ،ومركز البحوث الزراعية بالداخلة . ندوة تثقيفية تحت عنوان 《المشروعات القومية الزراعية وتنمية المحافظات الحدودية...برنامج النخال المحترف نموذجًا للتمكين الاقتصادي للشباب》، وذلك بمقر مجمع إعلام الداخلة حاضر فيها الدكتور كريم أسامة الباحث بمركز البحوث الزراعية، في حضور  لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشباب والباحثين .وطلاب كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد 
جاءت الفعالية تحت رعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وإشراف الأستاذ حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد.
افتتح فعاليات الندوة الإعلامي بمجمع إعلام الداخلة  محمود عزت ، مؤكدًا على أهمية تسليط الضوء على المشروعات القومية الزراعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودورها في تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية التي تمتلكها المحافظات الحدودية ومن بينها محافظة الوادي الجديد ، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للعمل والإنتاج.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات، من خلال قطاع الإعلام الداخلي، لتعريف المواطنين بالمشروعات التنموية القومية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في جهود التنمية والبناء.
وتناول الدكتور كريم أسامة، الباحث بمركز البحوث الزراعية، في محاضرته، أهمية المشروعات القومية الزراعية في إحداث نقلة نوعية بالقطاع الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
كما استعرض المحاضر أهمية التوسع في المشروعات الزراعية بالمحافظات الحدودية، وما تمتلكه هذه المناطق من مقومات وإمكانات واعدة تؤهلها لتكون مراكز إنتاجية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من الدراسات العلمية والبحثية في اختيار المحاصيل الملائمة للظروف البيئية والمناخية، وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة والري وترشيد استخدام المياه.
وتناول المحاضر الدور المحوري للمشروعات الزراعية في توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ليس فقط في مجال الإنتاج الزراعي، وإنما أيضًا في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف والتسويق والخدمات المرتبطة بالأنشطة الزراعية.
كما أكد على أهمية تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي، والاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية والتدريبية المتاحة، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال الزراعية، وتحفيز الابتكار  واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة


أدار  الندوة الاعلامي بمجمع اعلام الداخلة محمود عزت،  تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

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