يأتي اختيار الحاج عادل العفيفي أبًا مثاليًا على مستوى محافظة بورسعيد، وضمن الفائزين على مستوى الجمهورية،في واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرًا، تحمل معاني التضحية والوفاء والصبر والإيمان تتويجًا لرحلة حياة لم تكن سهلة، عاش خلالها من أجل أبنائه، وواجه محنة فقدان زوجته وإصابة ابنته الكبرى، حتى تحولت دموع الألم إلى دموع فرحة وفخر.



الحاج عادل العفيفي أب لثلاثة أبناء، نجح في تربيتهم وتعليمهم حتى أصبح لكل منهم طريقه ومستقبله؛ فابنته الكبرى خريجة هندسة الاتصالات، ونجله الثاني طبيب أسنان، بينما تخرجت ابنته الصغرى في كلية الألسن، وهي صاحبة المفاجأة التي لم يكن يتوقعها، بعدما تقدمت له في مسابقة الأب المثالي دون علمه.

وعن لحظة إبلاغه بالفوز.

وقال الحاج عادل العفيفي متأثرًا فى تصريحات خاصة لصدى البلد «عملوها فيا الولاد من غير ما أعرف، وأنا معملتش حاجة، ده أقل حاجة بعد وفاة أمهم اللي كانت كل حاجة ليا. ولادي بالموقف ده خلوني روحت في حتة تانية خالص، ودموعي موقفتش من ساعة ما بلغوني بالفوز



2018.. عام الفقد وبداية أصعب رحلة في حياته



تعود بداية أصعب فصول الحكاية إلى عام 2018، عندما تعرضت الأسرة لحادث مأساوي فقد خلاله الحاج عادل زوجته، بينما أصيبت ابنته الكبرى، خريجة هندسة الاتصالات، بإصابات بالغة غيرت مجرى حياة الأسرة.

كانت الزوجة بالنسبة له أكثر من مجرد شريكة حياة، فقد كانت السند والرفيقة وكل شيء، وكان فراقها جرحًا عميقًا لم يكن من السهل تجاوزه.

لكن إصابة ابنته الكبرى ووجوده بجوارها في المستشفى لمدة عام ونصف كانا سببًا في انشغاله بمعركة جديدة، معركة إنقاذ ابنته وإعادتها إلى الحياة.

ويحكي الحاج عادل عن تلك الفترة بكلمات تختصر حجم الألم والوفاء: «إصابة بنتي الكبيرة ووجودي جنبها في المستشفى المدة دي يمكن كانت سبب إني أُلهي عن فراق والدتها، لأنها كانت تستحق كل حاجة، كانت حد مش من البشر، وبحسب الساعات عشان ربنا يجمعني بيها تاني».

عام ونصف داخل المستشفى.. والأب لا يفقد الأمل

خلال رحلة العلاج، أبلغ الأطباء الأب والأسرة بصعوبة الحالة الصحية للابنة، وأن عودتها إلى حياتها الطبيعية بشكل كامل أمر بالغ الصعوبة، كما طُرحت مخاوف بشأن قدرتها مستقبلًا على الزواج والإنجاب.

ورغم هذه التوقعات، لم يغادر الحاج عادل ابنته، وظل بجوارها لمدة عام ونصف داخل المستشفى، يتابع حالتها ويمنحها القوة، ويتمسك بالدعاء والأمل في رحمة الله.

وبعد العديد من العمليات الجراحية ورحلة علاج شاقة، جاءت الفرحة التي انتظرتها الأسرة، وتعافت الابنة وعادت إلى حياتها بكامل صحتها، لتتجاوز ما كان يبدو مستحيلًا وفق التوقعات الطبية وقتها.

ولم تتوقف الفرحة عند الشفاء، بل تزوجت الابنة وأنجبت، ليصبح الأب الذي عاش سنوات من القلق والخوف جدًّا يحمل أحفاده، في مشهد لم يكن يتخيل الوصول إليه خلال أصعب أيام رحلة العلاج.



دليلة.. حفيدة تشبه جدتها وتعيد ذكراها إلى قلب الجد



ومن بين كل لحظات السعادة التي يعيشها اليوم، تحتل حفيدته داليدة مكانة خاصة في قلبه، فهي ليست مجرد حفيدة، بل يرى فيها صورة من زوجته الراحلة التي لم تغب عن ذاكرته يومًا.

ويقول الحاج عادل عنها بكل حب: «حفيدتي دليلة هي كل حاجة الوقت، صورة من جدتها، رحمة الله عليها، ربنا يحفظها ليا ولوالديها».

كلمات بسيطة لكنها تحمل حكاية حب لم تنتهِ برحيل الزوجة، وذكرى لا تزال حاضرة في تفاصيل حياة الأسرة، وكأن داليدة تحمل شيئًا من ملامح الجدة وروحها إلى قلب الجد.



الابنة الصغرى ترد الجميل.. وتمنح والدها لقب الأب المثالي



لم تنسَ الابنة الصغرى، خريجة كلية الألسن، ما قدمه والدها طوال سنوات عمره، وما تحمله من مسؤولية وتضحيات، خاصة خلال رحلة مرض شقيقتها الكبرى وفقدان والدتها.

فقررت أن تتقدم له في مسابقة الأب المثالي دون علمه، لتفاجئه بخبر فوزه بالأب المثالي على مستوى محافظة بورسعيد، وانضمامه إلى قائمة الفائزين على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة للحاج عادل، لم يكن الفوز مجرد لقب أو تكريم رسمي، بل كان رسالة حب ووفاء من أبنائه، الذين أرادوا أن يقولوا له إن كل ما قدمه لم يذهب هباءً، وإن سنوات التضحية والسهر والصبر لم تغب عن ذاكرتهم.



الحاج عادل العفيفي.. أب فقد شريكة عمره، وكاد يفقد الأمل في شفاء ابنته، لكنه لم يفقد إيمانه ولا تمسكه بأسرته واليوم يتلقى تكريمًا لم يكن ينتظره، من أبنائه الذين صنعوا له أجمل مفاجأة، ويعيش فرحة أحفاده، وفي قلبه ذكرى زوجة يرى ملامحها في حفيدته داليدة

فإنها ليست مجرد قصة فوز بلقب الأب المثالي، بل حكاية عمر من الحب والتضحية، تستحق أن تُروى.