قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن بنك دويتشه بنك الألماني عالج تحويلات مالية مشبوهة بقيمة 582 مليون دولار مرتبطة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والإتجار بالبشر.

فضيحة مالية تضرب دويتشه بنك الألماني

وأظهرت وثائق داخلية أن البنك الألماني قدم تقارير عن أنشطة مشبوهة إلى السلطات الأمريكية في عام 2019، حدد فيها تحويلات مالية مرتبطة بإبستين بلغت قيمتها الإجمالية هذا المبلغ، بحسب ما ذكرته فاينانشال تايمز، استنادًا إلى تسريب ملايين الوثائق التابعة لدويتشه بنك.

وأفادت فاينانشال تايمز بأن دويتشه بنك أرسل عن طريق الخطأ الإقرارات الضريبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جهة خارجية في مارس 2017، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي الحالي للبنك، كريستيان سوينج، كان على علم بالواقعة.

ووقع التسريب عندما أرسل أحد مديري العلاقات في دويتشه بنك، عن غير قصد، البيانات الضريبية الخاصة بنهاية العام لـ1586 حسابًا مصرفيًا، من بينها حسابات ترامب، إلى محاسب أحد عملاء البنك، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحاسب أبلغ البنك بالواقعة وحذف الملف.

وقال دويتشه بنك في بيان إن المسائل التي تتناولها التقارير الإعلامية تعود إلى سنوات عديدة مضت، وفي بعض الحالات إلى ما يقرب من عقدين.

وأضاف البنك أنه راجع هذه المسائل في حينها، حيثما كان ذلك مناسبًا، وعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية.

وذكر البنك أن دويتشه بنك شهد تحولًا جوهريًا تحت قيادة كريستيان سوينج، الرئيس التنفيذي الحالي.

وأضاف: أجرينا استثمارات كبيرة لتعزيز منظومة الرقابة لدينا، بالتزامن مع استعادة الربحية المستدامة، وهو ما تعكسه الأرباح القياسية التي حققناها في عام 2025 وكذلك خلال الأرباع الأخيرة.

وقال البنك إن هذه الاستثمارات رافقها تعزيز نهج تحديد المخاطر وإدارتها، وإحداث تحول جوهري في ثقافة العمل، موضحًا أن هذه الجهود ساهمت في معالجة المشكلات المتراكمة من فترات سابقة واستكمال مراحل تنظيمية مهمة.

وذكرت فاينانشال تايمز أن التقارير تستند إلى تسريب ملايين الوثائق التابعة لدويتشه بنك، والتي حللها تحالف يضم أكثر من 200 صحفي من مؤسسات إعلامية حول العالم، من بينها دير شبيجل الألمانية، ولوموند الفرنسية، وبيبر تريل ميديا.