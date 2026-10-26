بعد ترشيحه لتدريب المنتخب الأولمبي.. الزمالك يتمسك باستمرار معتمد جمال

نفى ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك فكرة رحيل المدير الفني للفريق معتمد جمال بعد تداول اقتراب توليه مهمة تدريب منتخب مصر الأولمبي.

وظهر اسم معتمد جمال كأقرب المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي حال رحيله عن نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال ماهر غريب خلال تصريحاته : غير مقبول طرح اسم معتمد جمال لتدريب المنتخب الأولمبي وهو على رأس القيادة الفنية للزمالك.

وواصل : لا توجد أي نية لإقالة معتمد جمال من تدريب الزمالك وكل مايتردد غير صحيح.

الزمالك والمقاولون

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز في مشواره بالدوري.

الزمالك يحسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ونجح الزمالك في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما جدد فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد في مباراة الإياب، وهي النتيجة نفسها التي حققها في لقاء الذهاب.

وبذلك حسم الفريق الأبيض تأهله بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، ليغلق ملف المواجهة الأفريقية مؤقتًا، ويحول تركيزه إلى منافسات الدوري المحلي، بداية من لقاء المقاولون العرب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل.