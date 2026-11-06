مطار كوبنهاجن.. تهديد جديد لحركة الطيران في أوروبا وسط موجة البلاغات الكاذبة

تلقى مطار كوبنهاجن بالدنمارك تهديدات جديدة لحركة الطيران، في أحدث تهديد موجه لرحلات الركاب في جميع أنحاء أوروبا في الأيام الأخيرة.

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تحقق الشرطة الدنماركية في تهديدات جديدة استهدفت حركة الطيران في مطار كوبنهاجن اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

وقالت الشرطة الدنماركية في بيان يوم الجمعة: "نحن متواجدون مرة أخرى في مطار كوبنهاجن اليوم على خلفية تهديدات موجهة إلى حركة الطيران".



تأثر 30 رحلة جوية في أوروبا خلال يومين



ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من التهديدات بوجود قنابل في جميع أنحاء أوروبا والتي تسببت في تحويل مسار الرحلات الجوية وعمليات التفتيش الأمني.

وقد أجبرت التهديدات على تحويل مسارات الطائرات، والهبوط الاضطراري، وعمليات التفتيش الأمني، ولكن لم يتم العثور على أي متفجرات حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أن أثرت الإنذارات بوجود قنابل على ما يقرب من 30 رحلة جوية في جميع أنحاء أوروبا خلال اليومين الماضيين.



وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف جدية بشأن خطر الحرب المعلوماتية، خلال أسبوع شهد أيضاً هجمات إلكترونية على ثلاجات محلات السوبر ماركت وبنوك الدم في أوروبا .

أمس الخميس، تلقت 14رحلة جوية، انطلقت من كوبنهاجن ودبلن وهلسنكي ومدريد وميلانو ووارسو ، تهديدات بوجود قنابل. واضطرت العديد منها إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في مطارات بديلة، بينما هبطت بعضها بسلام في مدنها المقصودة.

حتى الآن، لم تسفر عمليات التفتيش عن العثور على أي مواد خطرة أو مشبوهة، ولم تُحمّل أي دولة دولة أخرى مسؤولية هذه التهديدات.

أفادت وكالة أنباء أدكرونوس أن رسائل البريد الإلكتروني التي تهدد بتفجير قنابل على متن رحلات جوية إيطالية قد تم إرسالها من قبل حركة الدولة الذكورية المتطرفة* .

بحسب الوكالة، حذرت بعض هذه الرسائل الإلكترونية، المكتوبة باللغة الإيطالية والموقعة من قبل منظمة قومية متطرفة في إيطاليا، من وجود متفجرات على متن رحلات جوية معينة، ونتيجة لذلك، هبطت طائرة متجهة من هلسنكي إلى روما بسلام، رغم مرافقة طائرات يوروفايتر، بينما اضطرت طائرة أخرى على خط دبلن-روما إلى الهبوط اضطرارياً في فرنسا.