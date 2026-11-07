رئيس وزراء نيوزيلندا: الانتخابات متقاربة للغاية.. والنتائج النهائية تحسم تشكيل الحكومة في 27 نوفمبر

أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم السبت، أن الانتخابات العامة في البلاد تشهد منافسة متقاربة للغاية يصعب حسم نتيجتها، في ظل استمرار فرز الأصوات ووصول نسبة النتائج المحتسبة إلى 99.8%، مع تقارب كبير بين الحزب الوطني الحاكم وحزب العمال المعارض.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي -في تصريح عقب الانتخابات نقلته صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" المحلية- إن نيوزيلندا شهدت سباقاً انتخابياً استثنائياً في ظل نظام التمثيل النسبي المختلط، معرباً عن ارتياحه لاحتفاظ الحزب الوطني بموقع أكبر حزب في البرلمان، ووجود مسار أمامه لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأظهرت أحدث نتائج الفرز تقدم حزب العمال بقيادة كريس هيبكنز في إجمالي الأصوات، بحصوله على 709 آلاف و951 صوتاً، مقابل 706 آلاف و512 صوتاً للحزب الوطني بقيادة لوكسون، بفارق 3439 صوتاً، رغم احتفاظ الحزب الوطني بأفضلية في عدد المقاعد البرلمانية وفق المؤشرات الأولية.

وشهدت عدة دوائر انتخابية منافسة شديدة، إذ تقدم مرشح الحزب الوطني مايك باتريك على مرشح حزب العمال كيران ماكانولتي في دائرة وايرارابا بفارق 139 صوتاً، فيما تقدم مرشح العمال كريج ريني على مرشحة حزب الخضر جولي آن جينتر في دائرة ويلينجتون بايز بفارق 140 صوتاً.

كما تقدم مرشح حزب العمال مايكل وود على مرشح الحزب الوطني كارلوس تشيونج بفارق 262 صوتاً، بينما تصدر أبراهاما إدواردز منافسات دائرة تي تاي توكيراو بفارق 443 صوتاً عن هوهانا ليندون.

وأشار لوكسون إلى أن لجنة الانتخابات ستعلن النتائج النهائية في 27 نوفمبر الجاري، موضحاً أن الحكومة ستواصل العمل بصفة حكومة تصريف أعمال حتى إعلان النتائج الرسمية، على أن تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة بعد اكتمال الفرز.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لزعيم حزب العمال كريس هيبكنز على المنافسة الانتخابية، كما هنأ كيوولاي وونج على نجاح حزبها في دخول البرلمان للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن تلعب المفاوضات بين الأحزاب دوراً محورياً في تحديد شكل الحكومة المقبلة، في ظل عدم حسم النتائج الأولية بصورة نهائية للترتيبات اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم.