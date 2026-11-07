رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: القوات المسلحة تتعامل بنزاهة وشرف وحسن نية مع الدهابة

علق اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري، عن جهود القوات المسلحة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية.

وقال محمد عبد المنعم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب هدفها إحكام السيطرة على المنطقة الحدودية الجنوبية والحفاظ على ثروات مصر من المعادن المختلفة ".

وتابع عبد المنعم :" العناصر الإجرامية تهدد دخول استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مواقع الامتياز ".

وأكمل :" القوات المسلحة تنفذ حملات ضد الدهابة مع الالتزام بأخلاقيات وشرف القوات المسلحة والالتزام بمعايير القانون الدولي".



وأضاف :" القوات المسلحة تتعامل بنزاهة وشرف وحسن نية مع العناصر الإجرامية المسلحة العاملة في التنقيب عن الذهب بشكل غير مشروع ".