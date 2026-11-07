حزب الشعب الجمهوري ينعى شهيدي القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية

ينعى حزب الشعب الجمهوري، ببالغ الحزن والأسى، شهيدي الواجب الوطني العقيد أركان حرب أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أركان حرب أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية، اللذين استشهدا أثناء أداء واجبهما في حماية حدود الوطن.

ويتقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة إلى القوات المسلحة وأسرتي الشهيدين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

تضحيات رجال القوات المسلحة

ويؤكد الحزب أن تضحيات رجال القوات المسلحة ستظل محل فخر واعتزاز الشعب المصري، وتجسد أسمى معاني البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته، وردع كل من يحاول النيل من أمنه.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها، ورحم شهداء الوطن الأبرار.