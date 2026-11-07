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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن ينعي شهيدي القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية: دماء الأبطال حصن الوطن ودرع مقدراته

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

ينعى حزب حماة الوطن، شهيدي الواجب العقيد أركان حرب أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أركان حرب أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، اللذين ارتقيا إلى جوار ربهما وهما يؤديان مهمتهما المقدسة في حماية حدود الوطن.

ويتقدم الحزب بخالص العزاء إلى القوات المسلحة وأسرتي الشهيدين ورفاقهما في السلاح، بعدما قدما روحيهما ثمنا لأمن مصر واستقرارها، ووقفا سدا منيعا في وجه الخارجين على القانون، وكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن أو المساس بموارده وثرواته.

حدود مصر ليست خطوطا على الخريطة

ويؤكد حماة الوطن، أن شهامة الأبطال تؤكد أن حدود مصر ليست خطوطا على الخريطة، بل عهد وشرف يحمله رجال القوات المسلحة على أكتافهم، ويصونونه بدمائهم الزكية.

ويشير الحزب، إلى أن ما يجري على حدودنا الجنوبية من مواجهات حاسمة مع عصابات التهريب والجريمة المنظمة، معركة حقيقية للدفاع عن الاقتصاد الوطني ومقدرات الأجيال القادمة، ورجال حرس الحدود يخوضونها بشجاعة وإيمان راسخ بأن حماية موارد الدولة لا تقل قدسية عن حماية أرضها وسمائها.

ويعلن حماة الوطن، الدعم الكامل للقوات المسلحة في جهودها المتواصلة لملاحقة العناصر الإجرامية، وتأمين حدود الدولة، مؤكدا أن الشعب المصري يقف خلف جيشه الباسل، ويثق في قدرته على حماية الوطن وصون هيبته وردع كل من يحاول النيل من أمنه.

حزب حماة الوطن حماة الوطن حرس الحدود المنطقة الجنوبية العسكرية

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