القبض على صاحب شركة شحن بحوزته 10 آلاف كتاب بدون ترخيص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن تابع لشركة شحن، بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بشحن وتوزيع العديد من الكتب الروائية والدينية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 10 آلاف مطبوع من الكتب الروائية والآدبية والدينية بدون تصريح أو تفويض.

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





