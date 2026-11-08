تفاصيل استئناف عاطلين على حكم سجنهما بتهمة تزييف العملات بالبساتين

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة بعد قليل، الاستئناف المقدم من عاطلين على حكم سجنهما 7 سنوات في تزييف العملات بدائرة قسم شرطة البساتين.

تزييف العملات

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين بالقضية رقم 20065 لسنة 2025 أنهما بدائرة قسم شرطة البساتين قلدا العملة النقدية المتداولة قانونا داخل البلاد، بأن اصطنعا أوراقا نقدية مقلدة تحاكي العملة الصحيحة، على نحو من شأنه خداع الجمهور، وذلك بقصد ترويجها والتعامل بها باعتبارها عملة صحيحة، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما روج المتهمان العملات النقدية المقلدة موضوع الاتهام السابق، بأن عرضاها للبيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذا من تلك المواقع وسيلة للتواصل مع راغبي الحصول عليها، وذلك بقصد إدخالها في التداول باعتبارها عملة صحيحة، واتفقا على بيع مبلغ نقدي قدره 10 آلاف جنيه من العملة المقلدة، مقابل مبلغ مالي قدره 200 جنيه من العملة الصحيحة، وذلك وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين يكونان قد ارتكبا جناية تقليد وتزييف العملة النقدية وترويجها.