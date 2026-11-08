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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ عاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالنزهة

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر وسلاح ناري بمنطقة النزهة.

السجن المشدد 6 سنوات

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المخدرات والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس أبيض شفاف بداخله الهيروين المخدر وسلاح ناري وفرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

معاقبة عاطل الهيروين المخدر سلاح ناري

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