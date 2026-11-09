البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء بزهراء السادس من أكتوبر

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم، بمنطقة زهراء مدينة السادس من أكتوبر، التابعة لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

شارك في الصلوات سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والعديد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس، بحضور السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ، وعدد من قيادات المحافظة.

وفي كلمته، هنأ صاحب الغبطة جميع الحاضرين، بمناسبة تدشين الكنيسة الجديدة، معربًا عن فرحته بهذه النعمة الكبيرة، مشيدًا بهذا الإنجاز الكنسي.

وأشار الأب البطريرك إلى مشاركته السابقة في الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس معهد دون بوسكو بالقاهرة، مقدمًا التهنئة باسم السلطات الكنسية، مؤكدًا أن إنجاز مشروع الكنيسة لم يكن أمرًا سهلًا، بل تحقق بفضل الصلاة، وسخاء، وجهود أبناء الرعية، حتى أصبح الأمل الذي عبّر عنه وضع حجر الأساس واقعًا ملموسًا.

وأكد بطريرك الأقباط الكاثوليك أن الكنيسة لا تقتصر على المبنى، وجدرانه، بل تتجسد بصورة أساسية في جماعة المؤمنين الذين يشكلون "الحجارة الحية"،

وأوضح صاحب الغبطة أن السيد المسيح هو أساس الكنيسة، وحجر زاويتها، وأن كل مؤمن مدعو إلى المشاركة في بنائها من خلال إيمانه، وصلاته، وعمله، وخدمته.

وثمّن غبطة البطريرك في هذا السياق جهود الآباء المطارنة، والكهنة، والمعلمين، والمشرفين، ودورهم في تنشئة الأشخاص، وخدمة الجماعة الكنسية.

وشدد بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك على الترابط الوثيق بين الكنيسة، والأسرة، وسر الزواج، مؤكدًا أن مسؤولية بناء الكنيسة، ورسالتها لا تقع على عاتق رجال الدين وحدهم، بل تشمل جميع المؤمنين.

ودعا صاحب الغبطة أن يعتبروا أنفسهم حجارة حية، تساهم في بناء الكنيسة من خلال الصلاة، والعطاء، والعمل، والخدمة، والقدوة الحسنة.

كذلك، شدد الأب البطريرك على أن الكنيسة ليست موجودة من أجل ذاتها، بل لكي تحمل نور المسيح إلى العالم، وتكون شاهدة لمحبته من خلال المحبة المتبادلة بين المؤمنين، ومشاركتهم في الأسرار المقدسة، وتجسيدهم للإيمان في حياتهم اليومية، سواء في العمل، أو البيت، أو داخل الأسرة.

واختتم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق كلمته بتقديم الشكر والامتنان إلى على هذه النعمة الكبيرة، شاكرًا جميع من ساهم بجهده، وصلاته، وعطائه في إنجاز الكنيسة، مشاركًا أبناء الرعية فرحتهم بهذا الحدث الكنسي العظيم.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، عن تقديره إلى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والآباء المطارنة، وجميع المشاركين في الاحتفال، من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ناقلًا شكر وتقدير شعب الإيبارشية، وكهنتها لكافة من شاركهم هذه المناسبة.

ووجه راعي الإيبارشيّة الشكر والتقدير والامتنان إلى الدولة المصرية، وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمها إنشاء دور العبادة، موضحًا أن أرض الكنيسة بمدينة السادس من أكتوبر خُصصت من الدولة، لتكون ثاني كنيسة بالإيبارشية تحصل على أرض بهذه الطريقة.

وأكد الأب المطران أن المجتمع المصري تجاوز مفهوم مجرد التعايش السلمي إلى التعامل المتبادل بين المواطنين على أساس المواطنة، رغم التنوع الديني، مشددًا على أهمية ترسيخ قيم الوحدة، والانتماء المشترك.

واستعرض الأنبا توماس ملامح الكنيسة، وما تحمله من ثراء فني وروحي، موضحًا أنها كنيسة قبطية كاثوليكية، تجمع في تصميم أيقوناتها بين الأساليب الفنية القبطية، والتأثيرات البيزنطية، واليونانية.

وأشار صاحب النيافة إلى أن الكنيسة تحمل اسم السيدة العذراء مريم، التي تتصدر صورتها الكبيرة المنفذة بتقنية الفسيفساء أحد جدرانها، إلى جانب أيقونة تجلي السيد المسيح، التي يظهر فيها النبيان موسى، وإيليا، وفقًا للرواية الإنجيلية، مشيرًا أيضًا إلى الارتباط الروحي، والتاريخي للنبيين موسى، وإيليا بجبل حوريب، وجبل موسى، بمنطقة سانت كاترين.

شهد الاحتفال حضور عدد من قيادات محافظة الجيزة، حيث وُجه راعي الإيبارشيّة الشكر والتقدير والامتنان إلى الجهات الأمنية، لتعاونها المستمر، وجهودها في تأمين الاحتفال.

وألقى السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، قدم فيها التهنئة بمناسبة تدشين الكنيسة معربًا عن تقديره لمشاركة أبناء الكنيسة الكاثوليكية هذه المناسبة، التي تعكس ما يتمتع به المجتمع المصري من تنوع ديني، وثقافي في إطار من الوحدة الوطنية.

وأكد السيد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ المواطنة، والمساواة، وتعزيز قيم التسامح، والتآخي بين جميع أبناء الوطن، بما يدعم تماسك المجتمع، ويعزز روح الانتماء.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أهمية الدور المجتمعي، والإنساني الذي تقوم به المؤسسات الدينية في نشر الوعي، وترسيخ الأخلاق، والقيم النبيلة، ودعم ثقافة المحبة، والسلام، والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع.

وعقب الكلمات، قدم نيافة الأنبا توماس إلى غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم، أيقونة تذكارية للسيدة العذراء مريم، تحمل لقبين من ألقابها في التقليد الكنسي: "العذراء الأرحب من السماوات"، وهو لقب يرتبط بسر تجسد ابن الله في أحشائها، و"عذراء الآية"، المستوحى من نبوة إشعياء النبي "هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ" (إش 7 : 14)، في إشارة إلى سر التجسد الإلهي، وإعلان الله لخلاص البشرية.

كذلك، تم تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في إنشاء الكنيسة، وتجهيزها، حيث وُجه الشكر، تقديرًا لما قدموه من جهود، ومساهمات في إنجاز هذا الصرح الكنسي.