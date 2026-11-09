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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون مع شركة "أتون" الكندية

هيئة الثروة المعدنية
هيئة الثروة المعدنية
أ ش أ

بحث رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي، مع شريف بركات المدير العام لشركة "أتون ريسورسز" الكندية، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمارات في قطاع التعدين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة فرص التعاون خلال الفترة المقبلة، واستعراض تطورات أنشطة الشركة في مصر، وبحث سبل دعم خططها الاستثمارية بما يسهم في دفع عجلة العمل بقطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الهيئة أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتعدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم استراتيجية الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

رئيس هيئة الثروة المعدنية هيئة الثروة المعدنية التعاون

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