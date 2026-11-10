حصيلة الإدراجات في بورصة هونج كونج تسجل أعلى مستوى في 6 سنوات وتقترب من رقم قياسي

شهدت بورصة هونج كونج انتعاشاً قياسياً في نشاط الطروحات الأولية والإدراجات الرئيسية، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإدراجات أعلى مستوياتها خلال ستة أعوام بتسجيلها 51.9 مليار دولار أمريكي.

وتتجاوز هذه الحصيلة المستويات السنوية للأعوام الأخيرة -بما في ذلك عام 2020 الذي سجل 51.6 مليار دولار- لتضع السوق على مقربة من تحقيق رقم قياسي تاريخي غير مسبوق.

ويرجع هذا النمو الزاخر إلى تدفق الإدراجات الضخمة للشركات الصينية الكبرى (الإدراج المزدوج للأسهم من فئة A و H)، إلى جانب شركات التكنولوجيا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مدعومة بعودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الإقبال المحلي.

ومع استمرار ازدحام قائمة الانتظار بطلبات الإدراج الجديدة، يُتوقع أن تصل جمع الأموال الإجمالي إلى ما يقارب 500 مليار دولار هونغ كونغ بحلول نهاية العام.