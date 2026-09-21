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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

واجهة حضارية.. محافظ الدقهلية يتفقد ممشى المنصورة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ممشى المنصورة الجديد بمنطقة توريل، في إطار خطة محافظة الدقهلية على توفير المزيد من المتنفسات الحضارية والترفيهية لأبنائها، بحضور الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وأكد المحافظ أن الممشى بات موقعا متميزا لاستضافة فعاليات متنوعة، تشمل عروضا فنية وثقافية، وفقرات غنائية جماعية وفردية، في أجواء تهدف إلى نشر البهجة وتوفير أوقات ممتعة لجميع أفراد الأسرة، ضمن بيئة آمنة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الممشى السياحي، باعتباره واجهة حضارية ومتنفسًا حقيقيًا لأهالي الدقهلية.

وشدد المحافظ على رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة كاميرات المراقبة المرتبطة بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب متابعة أعمال فريق الأمن والحراسة المكلف بالعمل بالممشى، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للمترددين عليه.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار تكثيف أعمال منظومة النظافة بالممشى ومنع وجود أي تجمعات للقمامة ورفعها أولا بأول على مدار الساعة، وإجراء الصيانة الدورية لمرافق الممشى من المقاعد والإنارة والأرصفة ومختلف الخدمات لتحقيق احتياجات المترددين على الممشى، حفاظًا على سلامة الجميع واستدامة هذا المشروع الحيوي.

وحرص محافظ الدقهلية على اللقاء بالمواطنين، والاستمتاع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، مؤكدا لهم سعيه الدائم وجولاته الميدانية اليومية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وبحث شكواهم في حال وجود شكوى والعمل الفوري على إزالة أسبابها.

الدقهلية محافظ ممشى توريل

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