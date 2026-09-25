قتلوا أكثر من 70 ألف فلسطيني..لاعب إسرائيلي يثير الجدل بسبب لقطة مسدس

أثار سيد أبو فرحي، لاعب منتخب إسرائيل، جدلًا واسعًا، بسبب طريقة احتفاله، خلال مباراة النمسا، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، أمس الخميس.

ووتوجه اللاعب بإخراج راية الزاوية من الملعب وقلّد صوت إطلاق نار، على الرغم من أن آخرين أشاروا إلى أنه ربما كان يقلد ضربة سنوكر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الحكم بطرد سيد أبو فرحي، بعد قيامه بإشارة مسدس أثناء الاحتفال بتسجيل هدف أمام النمسا في المباراة التي انتهت بفوز الأخير (3-1).

وقالت الصحيفة في تقريرها: "أصيب المشجعون بالذهول واعتبروا هذه الخطوة سيئة الذوق، بالنظر إلى أن إسرائيل في حالة حرب مع فلسطين، حيث قُتل أكثر من 70 ألف شخص جراء الهجمات الإسرائيلية حتى الآن".

وجاء طرد أبو فرخي بعد احتفال هدف التعادل مباشرة، ليكمل منتخب إسرائيل المباراة في ظل النقص العددي عقب خروج اللاعب بالبطاقة الحمراء.