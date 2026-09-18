سيلتيك ضد فيرينكفاروسي.. بطل أسكتلندا يخسر بثلاثية في الدوري الأوروبي

خسر فريق سيلتيك الإسكتلندي أمام ضيفه فيرينكفاروسي المجري بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب «سيلتيك بارك»، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج» موسم 2026-2027.

مشاركة هيثم حسن

وشهدت المباراة مشاركة المصري هيثم حسن أساسيًا مع فريق سيلتيك، حيث بدأ اللقاء ضمن التشكيل الأساسي للفريق الإسكتلندي.

ودخل سيلتيك المواجهة بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من اللعب على أرضه ووسط جماهيره، لكنه فشل في تحقيق البداية التي كان يتطلع إليها في مشواره الأوروبي.

في المقابل، نجح فيرينكفاروسي في تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة ويضع نفسه في موقف قوي منذ الجولة الافتتاحية، بينما يتعين على سيلتيك العمل على تعويض الخسارة خلال الجولات المقبلة..