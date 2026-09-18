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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد
ريال سوسيداد
رباب الهواري

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027، بعدما شهدت الجولة العديد من النتائج القوية والمفاجآت، وسط منافسة مبكرة بين 36 فريقًا يشاركون في النسخة الثالثة من البطولة بالنظام الجديد.

نتائج مباريات الجولة الأولى

• أرارات أرمينيا 1-4 سبارتا براج
• أومونيا 1-0 سيلتا فيجو
• أندرلخت 1-2 ليون
• باير ليفركوزن 2-0 تسيليي
• ميلان 0-2 بنفيكا
• أولمبياكوس 2-1 ياجيلونيا بياويستوك
• شتورم جراتس 0-0 رين
• سندرلاند 1-0 ألكمار
• ليفسكي صوفيا 0-1 سالزبورج
• أوفي كريت 2-0 هوفنهايم
• بشكتاش 4-1 أولمبيك مارسيليا
• سيلتيك 1-3 فيرينتسفاروش
• كريستال بالاس 4-0 ليخ بوزنان
• يوفنتوس 5-0 نيميجن
• ليلستروم 1-2 توريينسي
• فيكتوريا بلزن 0-3 سانت جيلواز
• ريال سوسيداد 1-2 بورنموث

انتصارات كبيرة ومفاجآت بالجولة

وشهدت الجولة الأولى عددًا من الانتصارات اللافتة، أبرزها فوز يوفنتوس بخماسية نظيفة على نيميجن، بينما حقق كريستال بالاس انتصارًا عريضًا برباعية نظيفة أمام ليخ بوزنان.

كما سجل بشكتاش نتيجة كبيرة بعدما تغلب على أولمبيك مارسيليا بأربعة أهداف مقابل هدف، في حين تفوق سانت جيلواز خارج ملعبه على فيكتوريا بلزن بثلاثة أهداف دون رد.

وفي واحدة من أبرز مفاجآت الجولة، نجح بنفيكا في العودة من ملعب ميلان بانتصار ثمين بهدفين دون مقابل، بينما تغلب بورنموث على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف.

نظام الدوري الأوروبي ومواعيد الأدوار المقبلة

وتقام بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم بمشاركة 36 فريقًا، حيث يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام منافسين مختلفين في مرحلة الدوري، على أن تتحدد الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية وفق ترتيب المرحلة.

وانطلقت منافسات مرحلة الدوري يوم 16 سبتمبر 2026، وتستمر حتى 28 يناير 2027.

ومن المقرر إقامة مباريات الملحق الإقصائي يومي 18 و25 فبراير 2027، ثم دور الـ16 يومي 11 و18 مارس، بينما تقام مواجهات ربع النهائي يومي 8 و15 أبريل.

وتقام مباريات نصف النهائي يومي 29 أبريل و6 مايو، قبل أن تختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية يوم 26 مايو 2027.

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