حكم أسترالي يدير مواجهة ميلان الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي في الدوري الأوروبي

يستهل فريق ميلان الإيطالي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي غدًا، الأربعاء، في مباراة يديرها تحكيميًا الأسترالي جاريد جيليت.

ويستضيف ميلان فريق بنفيكا غدًا على ملعبه "سان سيرو" في أول مباراة أوروبية يخوضها المدرب روبن أموريم منذ تعيينه مديراً فنياً للفريق الصيف الحالي.

وسيتولى جيليت إدارة اللقاء، وسيساعده الإنجليزيان نيل ديفيز ونيك جرينهالج، فيما سيكون توني هارينجتون حكمًا رابعًا، وعلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم إسناد المهمة للبولندي توماش كوياتكوفسكي.

ولم يسبق لجيليت إدارة أي مباراة لميلان أو بنفيكا؛ بل إن هذه المباراة ستكون الأولى له في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وبدأ الحكم البالغ من العمر 39 عاماً مسيرته التحكيمية في موطنه أستراليا قبل الانتقال إلى المملكة المتحدة في عام 2019، وبدأ في إدارة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج) مع مطلع موسم 2021-2022.

وسبق لجيليت المشاركة في إدارة مباراة ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا جمعت بين شامروك روفرز وفيكينجور ريكيافيك، ومباريات في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي (بين دينامو كييف وديلا جوري، وبين أريس سالونيك وداك دونايسكا ستريدا).

لكن هذه المباراة ستكون الأولى له ضمن مرحلة الدوري في أي من البطولات الثلاث سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.