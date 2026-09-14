زد ينفي شائعات رحيل شوقي ويتمسك ببقائه ويغلق ملف المنتخب الأولمبي

قالت الإعلامية دينا سليم إن مصدر مسؤول بنادي زد، نفى ما تردد بشأن رحيل محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا استمراره في قيادة الفريق بشكل طبيعي.

أضافت خلال برنامج ستاد المحور إن إدارة زد متمسكة ببقاء شوقي، بعدما نجح في خلق شكل وهوية للفريق، إلى جانب قيادته للتأهل إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضحت أن سياسة النادي لا تعتمد على الاستغناء عن المدربين، مشيرًا إلى أن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق، كان قد رحل عن الفريق بناءً على طلبه الشخصي بسبب عدم التوفيق.

واختتمت أن ملف تولي شوقي تدريب المنتخب الأولمبي تم غلقه، مؤكدًا أنه لم يكن هناك طلب رسمي من الأساس، وإنما مجرد حديث ودي، وبالتالي فإن المدرب مستمر في قيادة زد بشكل طبيعي.