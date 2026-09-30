أحمد فتوح والمليون الأول ليس المفاجأة.. رقم ضخم يقلب حسابات الزمالك فى عرض أهلي بنغازي .. تفاصيل

عاد ملف أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر إلى الواجهة بقوة خلال الساعات الماضية بعدما كشفت تفاصيل العرض المقدم من نادي أهلي بنغازي الليبي عن أرقام مالية كبيرة تضع إدارة القلعة البيضاء أمام أكثر من سيناريو لحسم مستقبل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

القصة لم تعد مرتبطة فقط برغبة النادي الليبي في التعاقد مع فتوح وإنما أصبحت أمام معادلة مالية متشابكة بين عرض لشراء اللاعب مقابل مليون دولار ومقترح آخر لاستعارته لمدة موسمين إلى جانب مقابل مالي يصل إلى 3.5 مليون دولار يحصل عليه اللاعب خلال فترة الإعارة.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة للزمالك خاصة أن عقد فتوح ينتهي بنهاية الموسم الحالي بينما لم يتم حسم ملف التجديد حتى الآن في الوقت الذي يتمسك فيه النادي بحاجته إلى خدمات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

مليون دولار.. كيف تطور عرض أهلي بنغازي؟

بدأ النادي الليبي تحركه للحصول على خدمات أحمد فتوح بعرض مالي قيمته 500 ألف دولار لشراء عقد اللاعب إلا أن الزمالك طلب رفع المقابل المالي لتدخل المفاوضات مرحلة جديدة.

وبحسب تصريحات سمير صلاح وكيل أحمد فتوح رفع أهلي بنغازي عرضه إلى 700 ألف دولار إلا أن إدارة الزمالك تمسكت بالحصول على مليون دولار مقابل الموافقة على بيع اللاعب.

المفاوضات لم تتوقف عند هذا الرقم حيث عاد النادي الليبي ووافق على طلب الزمالك وقدم عرضًا بقيمة مليون دولار لشراء فتوح في انتظار القرار النهائي من إدارة القلعة البيضاء.

وبذلك تحولت المفاوضات من عرض أولي بقيمة نصف مليون دولار إلى عرض نهائي يبلغ مليون دولار وهو ما يعكس رغبة النادي الليبي في حسم الصفقة لكنه في الوقت نفسه يضع الزمالك أمام قرار يتعلق بالقيمة الفنية للاعب وليس فقط بالمقابل المالي المنتظر.

500 ألف دولار للإعارة.. والمفاجأة في راتب فتوح

السيناريو الثاني الذي طرحه أهلي بنغازي يحمل تفاصيل مالية أكثر إثارة حيث اقترح النادي الليبي استعارة أحمد فتوح لمدة موسمين مقابل 500 ألف دولار يحصل عليها الزمالك.

لكن اللافت في هذا السيناريو هو المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب نفسه.

وكشف وكيل فتوح أن اللاعب سيحصل على 3.5 مليون دولار خلال موسمين في حال إتمام الإعارة بواقع مليون ونصف المليون دولار في الموسم الأول ومليوني دولار في الموسم الثاني.

وهنا تظهر المفارقة الأبرز في العرض؛ فالزمالك سيحصل على 500 ألف دولار مقابل الإعارة بينما سيحصل اللاعب على سبعة أضعاف هذا الرقم تقريبًا خلال الموسمين وفقًا للتفاصيل التي أعلنها وكيله.

هذه الأرقام تجعل خيار الإعارة مختلفًا تمامًا عن سيناريو البيع خاصة أن الصفقة لن تكون مجرد انتقال مؤقت للاعب وإنما ستحتاج إلى إعادة ترتيب وضعه التعاقدي مع الزمالك.

لماذا يحتاج الزمالك إلى تجديد عقد فتوح؟

بحسب تصريحات وكيل اللاعب فإن إتمام الإعارة لمدة موسمين يستلزم تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك لمدة 3 مواسم حتى يضمن النادي عودة اللاعب إلى صفوفه عقب انتهاء فترة إعارته.

وبالتالي فإن الموافقة على هذا السيناريو تعني أن الزمالك لن يرسل لاعبه إلى ليبيا لمدة موسمين فقط وإنما سيعيد فتح ملف عقده ويضمن استمرار ارتباطه بالنادي بعد العودة.

وهنا تظهر نقطة مهمة في المفاوضات خاصة أن عقد فتوح الحالي ينتهي بنهاية الموسم وبالتالي فإن أي قرار بالإعارة سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بمستقبل اللاعب داخل القلعة البيضاء.

أما في حالة رفض العرض فإن اللاعب وفقًا لتصريحات وكيله سيواصل التزامه مع الزمالك حتى نهاية عقده الحالي.