منتخب مصر: أحمد فتوح يُعاني من كدمة في الفخذ





أعلن منتخب مصر معاناة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفراعنة، من كدمة في الفخذ، عقب مباراة المنتخب الأخيرة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية لتحديد مدى الإصابة ومدة غيابه عن التدريبات والمباريات المقبلة





وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى خمسة أهداف، ليحقق انتصاره الأول في مشوار التصفيات ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.







