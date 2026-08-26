من أم كلثوم إلى حليم.. عودة السير الذاتية لعمالقة الفن تنعش ذاكرة الأجيال الجديدة

لم تعد سير كبار الفنانين مجرد صفحات في كتب التاريخ أو تسجيلات قديمة تعيش في أرشيف الإذاعة والتلفزيون، بل أصبحت تتحول إلى أعمال فنية جديدة تحاول إعادة تقديم هؤلاء الرموز للأجيال المعاصرة بلغة مختلفة تجمع بين الدراما والموسيقى والاستعراض.

وبعد تجربة مسرحية تناولت حياة أم كلثوم، يتجه الاهتمام الآن إلى تقديم سيرة عبد الحليم حافظ على خشبة المسرح، في محاولة لاستعادة زمن العمالقة وتحويل قصصهم إلى عروض حية تصل إلى جمهور لم يعش سنوات مجدهم.

البداية جاءت مع مسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" التي أعادت تقديم شخصية كوكب الشرق من زاوية إنسانية وفنية، فلم تكتف بعرض محطات من مشوارها الغنائي، وإنما حاولت الاقتراب من تفاصيل رحلتها وصعودها من قرية صغيرة إلى قمة الهرم الفني العربي. التجربة فتحت الباب أمام إعادة التفكير في كيفية تقديم سير الرموز الفنية، خاصة أن المسرح يمنح هذه الشخصيات حضورا مختلفا حيث يلتقي صوت الفنان وتاريخه مع التفاعل المباشر للجمهور.

ومن بعدها جاء مشروع تقديم سيرة عبد الحليم حافظ في عرض مسرحي يحمل عنوان "حليم.. آخر زمن الرومانسية"، ليعيد الجمهور إلى عالم العندليب الأسمر، أحد أكثر الفنانين ارتباطا بوجدان الجمهور العربي. فحياة عبد الحليم بما تحمله من رحلة صعود، ومعاناة مرضية، ونجاحات استثنائية، تمثل مادة درامية غنية تجمع بين الجانب الإنساني والمسيرة الفنية.

لكن إعادة تقديم سير الفنانين الكبار ليست تجربة جديدة على الشاشة، فقد شهدت السينما والدراما العربية محاولات متعددة لتوثيق حياة الرموز الفنية. فقد تناول فيلم "حليم" قصة عبد الحليم حافظ من خلال مراحل مختلفة من حياته، كما قدم التلفزيون مسلسل "العندليب.. حكاية شعب" الذي تناول رحلة الفنان منذ بداياته وحتى تحوله إلى أحد أبرز نجوم الغناء العربي.

كذلك ظهرت أعمال تناولت شخصيات أخرى مثل سعاد حسني في مسلسل "السندريلا" وصباح في مسلسل "الشحرورة"، إضافة إلى تجارب تناولت أسماء بارزة في تاريخ الموسيقى والغناء.

وتأتي أهمية هذه الأعمال في أنها لا تقدم فقط حياة فنان مشهور، بل تعيد اكتشاف مرحلة كاملة من تاريخ المجتمع والثقافة والفن. فالفنان الكبير لم يكن مجرد صاحب صوت أو موهبة، وإنما كان جزءا من زمن سياسي واجتماعي وثقافي ترك تأثيره على الملايين.

وتمثل هذه التجارب وسيلة مهمة للتواصل مع الأجيال الجديدة التي تعرف أسماء هؤلاء النجوم وأغانيهم، لكنها قد لا تعرف تفاصيل رحلاتهم الإنسانية، والتحديات التي واجهوها، والظروف التي صنعت نجوميتهم. فالمسرح والدراما يمنحان الشباب فرصة لرؤية الرموز القديمة بصورة أقرب وأكثر تأثيرا، بعيدا عن الشكل التقليدي للتوثيق.

ويبقى التحدي الأكبر أمام صناع هذه الأعمال هو الحفاظ على التوازن بين الإبداع الفني والدقة التاريخية، لأن الاقتراب من حياة شخصيات بحجم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ يحمل مسؤولية كبيرة. فالجمهور لا ينتظر مجرد قصة مثيرة، بل يبحث عن صورة تليق بمكانة رموز أصبحت جزءا من الذاكرة العربية.