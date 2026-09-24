تحرير 272 مخالفة وضبط أطنان من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على مواصلة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، ومراجعة جودة وصلاحية السلع والمنتجات المتداولة، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية أو حجبها عن التداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية تمكنت من تحرير 272 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ عليها قبل طرحها وتداولها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مجال الرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، تمكنت الحملات من ضبط ثلاجة لحفظ الأغذية تعمل دون ترخيص، وبداخلها كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 6 أطنان و480 كيلوجرامًا من السمن البلدي، وطنًا و247 كيلوجرامًا من قطع وأجزاء الدواجن، و965 كيلوجرامًا من جبنة الموتزاريلا، و30 كيلوجرامًا من المورتديلا والبسطرمة، و15 كيلوجرامًا من البط، إلى جانب 100 كرتونة شيبسي منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي إطار التصدي للاتجار في السلع المدعمة، تم ضبط 4 شكائر من الدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالنسبة للمخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 174 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، والغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم وجود ميزان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم المواطنين بون صرف الخبز، فضلًا عن عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 54 محضرًا، من بينها 13 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، أسفرت عن التحفظ على 3 أطنان من الأسمنت، ونصف طن من الدقيق الأبيض الحر، و250 كيلوجرامًا من الأعلاف، و118 بالة مشروبات غازية، و500 علبة سجائر، إلى جانب كميات من اللحوم.

كما تم تحرير محضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على كميات من اللحوم، إلى جانب محضر ذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على كميات من اللحوم البلدية، فضلًا عن تحرير 29 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بالبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية المدعمة، أسفرت الحملات عن تحرير 21 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف السلع التموينية، مع استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال جميع المخالفات.